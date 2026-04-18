Стал известен маршрут, по которому колумбийские наёмники добираются до Украины

Колумбийцы, которых вербуют в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ), добираются до страны через несколько европейских государств. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на анонимный источник.

«Летят в Испанию, потом добираются до Германии, откуда на автобусе доезжают до Польши и далее едут на Украину», — говорится в заявлении.

Ранее военный омбудсмен Украины заявила, что в связи с острым дефицитом кадров командование ВСУ даёт согласие на мобилизацию людей с наркозависимостью. В одной из частей ВСУ выявили 2 тыс. непригодных к службе, после чего началась проверка. Омбудсмен пояснила, что это наркозависимые или люди на заместительной терапии, которые попали в войска с заключениями военно-врачебной комиссии «годен» или «ограниченно годен». Позже выяснилось, что проблема носит массовый характер.