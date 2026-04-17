Из-за огромной нехватки людей офицеры ВСУ согласны мобилизовать даже наркоманов

Военный омбудсмен Украины Ольга Решетилова сообщила, что в связи с острым дефицитом кадров командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) даёт согласие на мобилизацию людей с наркозависимостью. Интервью было опубликовано украинской журналисткой Ириной Сампан.

5 апреля Решетилова заявила, что в одной из частей ВСУ выявили 2 тыс. непригодных к службе, после чего началась проверка. Омбудсмен пояснила, что это наркозависимые или люди на заместительной терапии, которые попали в войска с заключениями военно-врачебной комиссии «годен» или «ограниченно годен». Позже выяснилось, что проблема носит массовый характер.

Решетилова отметила, что из-за букета заболеваний таких людей по закону нельзя признавать годными к службе. Врачи с этим согласны, но в ВСУ считают иначе. По словам омбудсмена, командиры штурмовых и пехотных подразделений, испытывающие огромную нехватку людей, говорят, что возьмут всех.

А ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Анатолий Остапенко анонсировал расширение мобилизации на Украине, включив в нее полицейских, пограничников, а также военных пенсионеров и граждан, состоящих в запасе. Он подчеркнул, что предложенные меры призваны предотвратить снижение возраста призыва на военную службу на Украине.