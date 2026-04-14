Колумбийские наёмники ВСУ возвращаются домой с Украины инвалидами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos
Колумбийские наёмники, воевавшие на стороне Украины, возвращаются на родину с тяжёлыми увечьями. Об этом РИА «Новости» на условиях анонимности рассказал источник, связанный с рынком вербовки наёмников из Колумбии на Украину и Ближний Восток.
«Мне известно о трёх парнях, которые вернулись с увечьями, оставшись на 70% инвалидами», — уточнил собеседник агентства.
Один из выживших лишился ноги, другой потерял руку и получил осколочные ранения. Тело третьего, включая лицо, сильно поразили осколки гранаты. О судьбе большинства колумбийцев, отправившихся воевать за киевский режим, вообще ничего не известно.
Ранее пленный колумбийский наёмник Хосэ Луис Почеко Наварра сообщил, что украинские военнослужащие относятся к иностранцам, воюющим на их стороне, откровенно враждебно. К слову, президент Колумбии Густаво Петро ещё в марте подписал закон, вводящий в стране Международную конвенцию о борьбе с наёмничеством.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.