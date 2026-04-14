14 апреля, 09:31

Колумбийские наёмники ВСУ возвращаются домой с Украины инвалидами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Колумбийские наёмники, воевавшие на стороне Украины, возвращаются на родину с тяжёлыми увечьями. Об этом РИА «Новости» на условиях анонимности рассказал источник, связанный с рынком вербовки наёмников из Колумбии на Украину и Ближний Восток.

«Мне известно о трёх парнях, которые вернулись с увечьями, оставшись на 70% инвалидами», уточнил собеседник агентства.

Один из выживших лишился ноги, другой потерял руку и получил осколочные ранения. Тело третьего, включая лицо, сильно поразили осколки гранаты. О судьбе большинства колумбийцев, отправившихся воевать за киевский режим, вообще ничего не известно.

"Десять отморозков»: Очередной отряд НАТО прибыл на Красноармейское направление

Ранее пленный колумбийский наёмник Хосэ Луис Почеко Наварра сообщил, что украинские военнослужащие относятся к иностранцам, воюющим на их стороне, откровенно враждебно. К слову, президент Колумбии Густаво Петро ещё в марте подписал закон, вводящий в стране Международную конвенцию о борьбе с наёмничеством.

Юрий Лысенко
