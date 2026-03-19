Президент Колумбии запретил наёмничество на фоне вербовки колумбийцев в ВСУ

Президент Колумбии Густаво Петро подписал закон, который вводит в стране Международную конвенцию о борьбе с наёмничеством. Об этом сообщил депутат от правящей коалиции «Исторический пакт» Алехандро Торо.

«Прекрасная новость! Президент Густаво Петро подписал закон 2569 от 17 марта 2026 года, запрещающий использование колумбийских наёмников», — сообщил парламентарий в соцсети X.

Соответствующий документ уже размещён на официальном портале административного департамента администрации президента Колумбии.

Напомним, что конгресс страны одобрил ратификацию конвенции ещё 3 декабря 2025 года. Инициатива была внесена министерствами иностранных дел и обороны. Документ, принятый Генассамблеей ООН в 1989 году, направлен против вербовки, использования, финансирования и обучения наёмников. После утверждения парламентом закон поступил на окончательную подпись главе государства.

Ранее Life.ru писал, что в рядах Вооружённых сил Украины могут находиться до пяти тысяч наёмников из стран Латинской Америки. Посол МИД РФ Родион Мирошник заявил, что выходцы из этих стран обогнали европейцев по численности среди иностранных бойцов. Киев усиливает вербовку в регионе, ища новые источники пополнения.