«Десять отморозков»: Очередной отряд НАТО прибыл на Красноармейское направление
Наёмники из Финляндии и Норвегии прибыли на Красноармейское направление
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
Финский военкор Кости Хейсканен проинформировал aif.ru о прибытии на Красноармейское направление порядка десяти наёмников ВСУ из Финляндии. По его словам, эти военнослужащие прошли предварительную подготовку.
«Прибыло десять отморозков, двухметровых финнов. С ними приехали норвежцы, которые участвуют в подразделениях БПЛА. <...> Вот с такой гадостью сражается Армия России», — рассказал собеседник.
Как подчеркнул Хейсканен, финнам настолько «промыли мозги», что они теперь считают жителей Донбасса не людьми, а просто целями, которые нужно уничтожить.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ формирует в Сумской области тактический резерв из нескольких подразделений, состоящих из испаноязычных наемников. По данным от местных источников, эти силы намеренно удерживаются в тылу, что может свидетельствовать об их подготовке к роли «ударного кулака» для будущих операций или для выполнения задач по охране ключевых объектов.
