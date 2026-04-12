В Сумской области командование ВСУ держит в резерве несколько отрядов испаноязычных иностранных боевиков. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

Местные жители подтверждают: иностранцев держат вдали от передовой, видимо, как ударный кулак или для охраны тыла. Тем временем насильственная мобилизация в рядах ВСУ не прекращается. Особенно достаётся жителям Киевской области — ими в первую очередь доукомплектовывают штурмовые 33-й и 210-й полки.

Ранее пленный колумбийский наёмник рассказал, что украинские военные плохо относятся к иностранцам, воюющим на стороне ВСУ. По его словам, сослуживцы захлопывали дверь перед носом, не пускали в помещения, отбирали еду и запрещали к чему-либо прикасаться. Питаться приходилось тайком, а братского отношения он не чувствовал — скорее, к нему относились как к врагу.