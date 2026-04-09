«Я был для них врагом»: Колумбийский наёмник пожаловался на травлю со стороны бойцов ВСУ
Пленный: Бойцы ВСУ плохо относятся к колумбийским наёмникам и отбирают у них еду
Обложка © Life.ru / QWEN AI
Украинские военные плохо относятся к наёмникам из Колумбии, воюющим на стороне ВСУ. Об этом рассказал пленный колумбиец Хосэ Луис Почеко Наварра.
«Я не чувствовал какого-то братского отношения. Скорее, как будто я был для них врагом», — поделился боец с ТАСС.
По его словам, сослуживцы могли захлопнуть дверь прямо перед его носом, не пускали в помещения, отбирали еду и запрещали к чему-либо прикасаться. Питаться, рассказывает наёмник, приходилось тайком от украинских военных.
Ранее ветеран СВО рассказал, как ему довелось пообщаться с польскими наёмниками ВСУ в рамках радиоперехвата. Боец рассказал, как доводил иностранных солдат удачи до бешенства милой русскому сердцу фразой «бобр, курва».
