Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

9 апреля, 14:44

«Я был для них врагом»: Колумбийский наёмник пожаловался на травлю со стороны бойцов ВСУ

Пленный: Бойцы ВСУ плохо относятся к колумбийским наёмникам и отбирают у них еду

Обложка © Life.ru / QWEN AI

Обложка © Life.ru / QWEN AI

Украинские военные плохо относятся к наёмникам из Колумбии, воюющим на стороне ВСУ. Об этом рассказал пленный колумбиец Хосэ Луис Почеко Наварра.

«Я не чувствовал какого-то братского отношения. Скорее, как будто я был для них врагом»,поделился боец с ТАСС.

По его словам, сослуживцы могли захлопнуть дверь прямо перед его носом, не пускали в помещения, отбирали еду и запрещали к чему-либо прикасаться. Питаться, рассказывает наёмник, приходилось тайком от украинских военных.

Прошли Ирак, Афган и Кувейт, но не Украину: Новые могилы наёмников ВСУ появились в США
Прошли Ирак, Афган и Кувейт, но не Украину: Новые могилы наёмников ВСУ появились в США

Ранее ветеран СВО рассказал, как ему довелось пообщаться с польскими наёмниками ВСУ в рамках радиоперехвата. Боец рассказал, как доводил иностранных солдат удачи до бешенства милой русскому сердцу фразой «бобр, курва».

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

Юрий Лысенко
