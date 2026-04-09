В США появились новые захоронения граждан, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщают американские СМИ.

Одним из погибших стал Кори Навроцки из Пенсильвании. По данным Newsweek, он служил в морской пехоте около 20 лет и принимал участие в операциях в Ираке, Афганистане и Кувейте. Погиб в конце октября 2024 года при попытке украинской диверсионной группы прорваться на территорию Брянской области. Обстоятельства его гибели позже озвучивал представитель местных властей, а также подтверждали СМИ.

Также упоминается Эрик Гигглмен из Техаса. Он проходил службу в армии США с 2013 по 2021 год и участвовал в миссиях в Афганистане. В 2022 году присоединился к украинским формированиям, а в ноябре 2025-го погиб в Запорожской области.

Ещё один погибший — Круз Майкл Брайан, — служивший в национальной гвардии штата Орегон более десяти лет. Ранее он также участвовал в операциях в Ираке и Афганистане. В 2024 году отправился в зону конфликта и вскоре оказался под артиллерийским обстрелом — последним в его жизни. О нём рассказывали издания Nugget Newspaper и Prineville Review.

Ранее Life.ru писал о том, как российские солдаты раздразнили польских наёмников во время радиоперехвата фразой «бобр, курва», которую моментально воспроизводят все поляки при встрече с бобрами. По словам военнослужащих, наймиты были в бешенстве от таких приколов.