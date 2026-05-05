Касьян отметил, что присутствие женщин в ВСУ стало обычным явлением. Чаще всего они служат в смешанных группах, где вместе работают несколько мужчин и одна девушка. Однако встречаются и исключения.

Ранее сообщалось, что украинские власти могут начать мобилизацию женщин для замены мужчин в тыловых подразделениях. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, женщины уже работают медиками и операторами дронов, но власти хотят активнее привлекать их на службу. Экс-депутат отметил, что это позволит заменить женщин на тыловых должностях мужчинами, которых затем направят в пехоту и штурмовые отряды. Он подчеркнул, что украинский солдат остаётся единственным активом, которым Киев может торговаться с Западом.