В ВСУ появились полностью женские группы операторов дронов

На Добропольском направлении в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) появились полностью женские расчёты беспилотников. Об этом сообщил заместитель командира роты группировки войск «Центр» с позывным Касьян, пишет РИА «Новости».

Касьян отметил, что присутствие женщин в ВСУ стало обычным явлением. Чаще всего они служат в смешанных группах, где вместе работают несколько мужчин и одна девушка. Однако встречаются и исключения.

«Присутствие женщин в рядах ВСУ стало обычным явлением. Встречались даже полностью женские расчёты БПЛА», — отметил военный.

Ранее сообщалось, что украинские власти могут начать мобилизацию женщин для замены мужчин в тыловых подразделениях. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, женщины уже работают медиками и операторами дронов, но власти хотят активнее привлекать их на службу. Экс-депутат отметил, что это позволит заменить женщин на тыловых должностях мужчинами, которых затем направят в пехоту и штурмовые отряды. Он подчеркнул, что украинский солдат остаётся единственным активом, которым Киев может торговаться с Западом.

Антон Голыбин
