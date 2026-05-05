На Сумском направлении операторы беспилотных систем группировки войск «Север» нанесли удар по тыловой колонне украинских формирований. Как сообщил командир расчёта БПЛА с позывным Стрелок, в результате удалось ликвидировать два гусеничных бронетранспортёра и один бронеавтомобиль, что полностью сорвало планы противника по ротации личного состава и доставке боеприпасов. Такой информацией делится РИА «Новости».

По словам военнослужащего, разведывательные дроны своевременно обнаружили движение вражеской колонны по тыловым маршрутам. После распределения целей первым под удар попал бронеавтомобиль, который следовал за боеприпасами. Затем, после смены огневых позиций, расчёты FPV-дронов уничтожили два гусеничных бронетранспортёра, перевозивших бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) к линии соприкосновения.

Противник понёс серьёзные потери в технике и живой силе, а логистика на данном направлении оказалась нарушена. Уточняется, что уничтоженная техника использовалась ВСУ для обеспечения разных участков фронта.

Ранее военнослужащие полка беспилотных систем «Буревестник» Южной группировки войск уничтожили новые ударные беспилотники Вооружённых сил Украины типа Swiftbeat Hornet («Марсианин-2»). Данные аппараты применяются противником для автономного поиска и поражения целей, что делает их особенно опасными на переднем крае. Однако, несмотря на использование алгоритмов автонаведения, все дроны своевременно обнаружили и уничтожили ещё до выхода на рубеж применения.