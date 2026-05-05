Военнослужащие полка беспилотных систем «Буревестник» Южной группировки войск уничтожили новые ударные беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) типа Swiftbeat Hornet («Марсианин-2»). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что данные аппараты применяются противником для автономного поиска и поражения целей, что делает их особенно опасными на переднем крае. Однако, несмотря на использование алгоритмов автонаведения, все дроны своевременно обнаружили и уничтожили ещё до выхода на рубеж применения.

Ранее российские штурмовые отряды группировки «Центр» продвинулись на Красноармейском направлении, применив тактический приём «вагнеровский телепорт». Суть манёвра заключается в направленном подрыве бетонных стен для внезапного проникновения на закрытые промышленные площадки. Командир подразделения Андрей Петунов рассказал, что бойцы использовали инженерный пролом после того, как ВСУ взяли под контроль ключевые дорожные развязки. После точечного подрыва забора штурмовики заняли территорию завода и создали плацдарм для дальнейшего наступления.