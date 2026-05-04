Планировали прорыв, получили «Ланцет»: Наши дроны превратили американские подарки ВСУ в металл

Стало известно об уничтожении американской бронетехники в Запорожской области и срыве переброски резервов противника: подразделения беспилотных систем группировки «Восток» отработали по технике ВСУ в Запорожской области. Удары наносились FPV-дронами и барражирующими боеприпасами «Ланцет». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наши бойцы уничтожили бронетехнику США и сорвали ротацию ВСУ в Запорожье. Видео © Минобороны России

Разведка с воздуха выявила маршруты, по которым противник пытался перебросить подкрепления. Речь шла о тыловых дорогах, используемых для скрытого перемещения техники небольшими группами. Чтобы перекрыть логистику, операторы развернули зоны контроля и начали патрулирование. Основной задачей стало выявление и перехват целей на подходе.

В ходе работы применялась тактика засад. Беспилотники атаковали технику прямо во время движения, не давая ей добраться до позиций. В результате ударов были уничтожены бронетранспортер M1117, бронированная машина HMMWV, а также другие транспортные средства.

Попытки выживших покинуть район также были пресечены, а доставка резервов на этом направлении остановлена.

Ранее в Сумской области был ликвидирован расчёт беспилотников, входивший в состав 106-й бригады территориальной обороны. Группа действовала в районе села Кружок Путивльского района. Её отличительной чертой называли возраст участников.