Новости СВО 4 мая: ВС РФ зачистили урочище Разбойное, зашли в Кривые Луки, провал ВСУ под Харьковом, Зеленский клянчит топливо на зиму Оглавление Сумская область 4 мая: ВС РФ взяли Разбойное ДНР 4 мая: штурм Кривых Лук и леса Долгий Харьковская область 4 мая: бои за литейный завод Карта СВО на 4 мая 2026 года Саммит в Армении: Киеву нужен газ к зиме Армия России усиливает давление на Сумщине, приближается к Славянску, ВСУ уводят солдат из-под Купянска, Зеленский ожидают холодную зиму и ищет топливо — дайджест Life.ru. 3 мая, 21:07 Армия России расширяет буферную зону на границе Курской области. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 4 мая: ВС РФ взяли Разбойное

В конце апреля ВС РФ активизировали наступление на позиции ВСУ в Сумском регионе. За месяц Армия России взяла под контроль несколько населённых пунктов, важнейший из которых — Мирополье.

— Продвижение на этом участке позволит российским войскам перебросить артиллерию и расчёты БПЛА в обширные леса, расположенные у села. Это, в свою очередь, облегчит дальнейшее продвижение в сторону Сум, — пишет «Рыбарь».

Восточнее Корчаковки под контроль группировки «Север» перешло урочище Разбойное. Также в Сумском районе идут бои в Кондратовке.

— На фоне массовых потерь на данном участке фронта командование ВСУ перебрасывает в Сумской район подразделения 110-й ОМБр. Характерно, что перевозку личного состава противник осуществляет в том числе на автомобилях скорой медицинской помощи, — уточнили авторы канала «Северный ветер».

Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили пункт временной дислокации противника в Константиновке. Видео © Telegram / Минобороны России

ДНР 4 мая: штурм Кривых Лук и леса Долгий

Каленики и Кривые Луки остаются важной целью для ВС РФ на Славянском направлении. Здесь наступает группировка «Юг».

— Под контроль российских подразделений перешло около половины Кривой Луки, пока на остальной части продолжаются бои. Противник пользуется сложным рельефом местности и обилием зелени в прибрежной зоне, — передаёт «Рыбарь».

Армия России развивает наступление также восточнее Славянска — со стороны Рай-Александровки. Наши штурмовики продвигаются от Калеников в сторону леса Долгий. На его окраинах уже идут бои.

Сражение за Рай-Александровку совсем скоро обретёт полноценный масштаб. Есть как подтверждения продвижения через овраги с востока, так и свидетельства захода в село подразделений ВС РФ. Военкор Павел Кукушкин считает, что скоро начнётся операция по освобождению Краматорска. Случится это после освобождения Малиновки.

Харьковская область 4 мая: бои за литейный завод

Наступление Армии России на Купянском направлении продолжается. ВСУ же снизили количество личного состава и полагаются на дроны, в том числе — наземные. Количество беспилотников нарастили и наши подразделения.

— В восточной части направления идут бои за Литейный завод и подходы к Ковшаровке. Начинает появляться листва и хоть как-то помогает продвигаться штурмовым группам, при этом у ВСУ действительно дефицит в живой силе, — сообщает канал «Северный ветер».

На севере Харьковской области штурмовики ВС РФ вцепились в позиции ВСУ в Волчанском районе и в окрестностях Чайковки. Восточнее Волоховки наши бойцы уничтожили группу ВСУ и взяли в плен солдат 159-й механизированной бригады.

Карта СВО на 4 мая 2026 года

Карта СВО на 4 мая 2026 года. ВС РФ взяли под контроль урочище Разбойное. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Саммит в Армении: Киеву нужен газ к зиме

Владимир Зеленский прилетел в Армению, где сейчас проходит саммит Европейского политического сообщества. Глава Киева уже успел поблагодарить Норвегию и Финляндию.

Зеленский напомнил премьер-министру скандинавской страны Йонасу Гарому Стере, что Украине нужен газ.

— Отдельное внимание уделили энергетической поддержке Украины. Проинформировал о наших потребностях, в частности о природном газе, на следующую зиму. Украина обязательно должна прийти к ней подготовленной, — сказал Зеленский.

Тут стоит напомнить слова одного из нардепов Верховной рады Украины. Накануне он говорил, что зима закончилась и теперь стране не нужно столько сотрудников энергетического комплекса, которые забронированы от мобилизации. Поэтому ТЦК в скором времени может наведаться к ним.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 3 мая.

Авторы Артём Артёмов