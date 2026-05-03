Сводка СВО на 3 мая: Освобождено Мирополье, кошмар ВСУ под Добропольем и бегство из Куриловки, Зеленский хочет вести переговоры без США Оглавление Сумская область 3 мая: кошмар ВСУ в Мирополье Харьковская область 3 мая: отступление ВСУ к Купянску-Узловому ДНР 3 мая: разгром ВСУ у трассы М30 Карта СВО на 3 мая 2026 года Мобилизация на Украине: теперь «качки» и рабочие Зеленский: переговоры в Турции без США и страх перед Минском Армия России наращивает наступление на Купянск, Киев лишился крупного укрепрайона на Сумщине, ВСУ похоронили десятки бронемашин под Добропольем, на Украине мобилизуют «качков» и электриков — дайджест Life.ru. 2 мая, 21:07 Армия России расширила буферную зону в Сумской области.

Сумская область 3 мая: кошмар ВСУ в Мирополье

ВС РФ получили серьёзное приобретение в Сумской области. Группировка «Север» взяла под контроль Мирополье — село близ границ Курской области.

До начала боевых действий в населённом пункте жили почти три тысячи человек. После начала конфликта ВСУ превратили Мирополье в укреплённый район, где каждое здание стало огневой точкой.

Освободили село штурмовики подразделения ВС РФ относительно «свежего» Ленинградского военного округа. Объединение было создано всего два года назад.

— Бои за Мирополье шли с конца февраля до конца апреля. И за эти два месяца наши бойцы шаг за шагом, дом за домом зачищали его от солдат противника. Причём в помощь нам было и то, что командование ВСУ, боясь гнева своего фюрера, не докладывало наверх о своих проблемах на участке. И теперь мы получили в своё распоряжение отличную базу для накапливания, — пишет военный обозреватель Юрий Подоляка.

Бойцы группировки войск «Север» освободили Мирополье. Видео © Telegram / mod_russia

Харьковская область 3 мая: отступление ВСУ к Купянску-Узловому

В Купянске до сих пор сражаются малые группы Армии России и украинских боевиков, но ситуация на этом направлении не в пользу ВСУ и с каждым днём ухудшается.

Примерно две трети жилых домов в Куриловке — под устойчивым контролем подразделений ВС РФ. От этого села наши солдаты наступают к окраинам Купянска-Узлового, Ковшаровки и Новоосинова.

— Украинские формирования по-прежнему сохраняют часть позиций на плацдарме восточнее Купянска и временами даже проводят контратаки при поддержке расчётов БПЛА. Вместе с тем количество задействованных сил противника на всём направлении понемногу падает, — пишет «Рыбарь».

На севере Харьковской области — в Волчанском районе — «северяне» сражаются с ВСУ в лесных массивах. В частности, бои не стихают в окрестностях Охримовки.

ДНР 3 мая: разгром ВСУ у трассы М30

Инициатива по всей линии соприкосновения на Добропольском направлении — за Армией России. Группировка «Центр» с тяжёлыми боями наступает по всему фронту.

Наибольшие успехи у штурмовиков ВС РФ в окрестностях Гришина. Есть как свидетельства о зачистке «кармана» возле трассы М30, так и данные о наступлении от недавно освобождённой Новоалександровки.

— Противник продолжает бездумно жертвовать личным составом и техникой в попытке остановить продвижение наших войск на Добропольском направлении. Этот район давно стал ещё одним кладбищем для сотен единиц боевой техники и живой силы украинских формирований. Проскочить «прозрачное» поле боя — нереально, — поделился военный корреспондент Евгений Поддубный.

Карта СВО на 3 мая 2026 года

Карта СВО на 3 мая 2026 года. Штурмовые подразделения ВС РФ освободили Мирополье. Фото © Telegram / divgen

Мобилизация на Украине: теперь «качки» и рабочие

На Украине заговорили об ужесточении мобилизации. Верховная рада готова рассмотреть вопрос о сокращении квот по бронированию сотрудников на предприятиях.

К примеру, возможен призыв сотрудников энергетического комплекса, которых ранее на фронт не забирали.

— Зимой, когда были проблемы с энергетикой, парламент желал спасти специалистов, которые что-то могут делать руками. А сейчас другая проблема — дефицит кадров в ВСУ, и где-то нужно искать мобилизационный ресурс. И конечно, проще прийти на предприятие, где люди забронированы, где ты можешь посмотреть живых людей, которые без инвалидности, без наркотиков, просто нормальных специалистов, — сказал нардеп Сергей Нагорняк.

Глава Антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудименко предложил пойти другим путём и забирать на фронт самых выносливых и сильных.

— Есть задача решить проблему со спортзалами, которые забиты «качками», забронированными от мобилизации. Я знаю, что с этим работают, деталей я раскрыть не могу, потому что не настолько касаюсь этого вопроса, чтобы о нём говорить, — заявил Гудименко.

Зеленский: переговоры в Турции без США и страх перед Минском

Владимир Зеленский не будет больше убеждать Вашингтон продолжать работу по урегулированию конфликта. Теперь глава киевского режима постарается сделать всё сам — без Трампа и его представителей.

В качестве площадки для переговоров с Россией Зеленский рассматривает Турцию. Там делегации Москвы и Киева уже встречались несколько раз: в начале спецоперации и для запуска зерновой сделки.

Тем временем Зеленский испугался Белоруссии.

— Накануне была специфическая активность на участках границы Украины и Белоруссии — со стороны последней. Внимательно всё фиксируем. Если надо будет — будем реагировать, чтобы защитить свой суверенитет, — сказал Зеленский в своём очередном обращении.

Авторы Артём Артёмов