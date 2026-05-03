Сводка СВО на 3 мая: Освобождено Мирополье, кошмар ВСУ под Добропольем и бегство из Куриловки, Зеленский хочет вести переговоры без США
Армия России наращивает наступление на Купянск, Киев лишился крупного укрепрайона на Сумщине, ВСУ похоронили десятки бронемашин под Добропольем, на Украине мобилизуют «качков» и электриков — дайджест Life.ru.
Армия России расширила буферную зону в Сумской области.
Сумская область 3 мая: кошмар ВСУ в Мирополье
ВС РФ получили серьёзное приобретение в Сумской области. Группировка «Север» взяла под контроль Мирополье — село близ границ Курской области.
До начала боевых действий в населённом пункте жили почти три тысячи человек. После начала конфликта ВСУ превратили Мирополье в укреплённый район, где каждое здание стало огневой точкой.
Освободили село штурмовики подразделения ВС РФ относительно «свежего» Ленинградского военного округа. Объединение было создано всего два года назад.
— Бои за Мирополье шли с конца февраля до конца апреля. И за эти два месяца наши бойцы шаг за шагом, дом за домом зачищали его от солдат противника. Причём в помощь нам было и то, что командование ВСУ, боясь гнева своего фюрера, не докладывало наверх о своих проблемах на участке. И теперь мы получили в своё распоряжение отличную базу для накапливания, — пишет военный обозреватель Юрий Подоляка.
Харьковская область 3 мая: отступление ВСУ к Купянску-Узловому
В Купянске до сих пор сражаются малые группы Армии России и украинских боевиков, но ситуация на этом направлении не в пользу ВСУ и с каждым днём ухудшается.
Примерно две трети жилых домов в Куриловке — под устойчивым контролем подразделений ВС РФ. От этого села наши солдаты наступают к окраинам Купянска-Узлового, Ковшаровки и Новоосинова.
— Украинские формирования по-прежнему сохраняют часть позиций на плацдарме восточнее Купянска и временами даже проводят контратаки при поддержке расчётов БПЛА. Вместе с тем количество задействованных сил противника на всём направлении понемногу падает, — пишет «Рыбарь».
На севере Харьковской области — в Волчанском районе — «северяне» сражаются с ВСУ в лесных массивах. В частности, бои не стихают в окрестностях Охримовки.
ДНР 3 мая: разгром ВСУ у трассы М30
Инициатива по всей линии соприкосновения на Добропольском направлении — за Армией России. Группировка «Центр» с тяжёлыми боями наступает по всему фронту.
Наибольшие успехи у штурмовиков ВС РФ в окрестностях Гришина. Есть как свидетельства о зачистке «кармана» возле трассы М30, так и данные о наступлении от недавно освобождённой Новоалександровки.
— Противник продолжает бездумно жертвовать личным составом и техникой в попытке остановить продвижение наших войск на Добропольском направлении. Этот район давно стал ещё одним кладбищем для сотен единиц боевой техники и живой силы украинских формирований. Проскочить «прозрачное» поле боя — нереально, — поделился военный корреспондент Евгений Поддубный.
Карта СВО на 3 мая 2026 года. Штурмовые подразделения ВС РФ освободили Мирополье.
Мобилизация на Украине: теперь «качки» и рабочие
На Украине заговорили об ужесточении мобилизации. Верховная рада готова рассмотреть вопрос о сокращении квот по бронированию сотрудников на предприятиях.
К примеру, возможен призыв сотрудников энергетического комплекса, которых ранее на фронт не забирали.
— Зимой, когда были проблемы с энергетикой, парламент желал спасти специалистов, которые что-то могут делать руками. А сейчас другая проблема — дефицит кадров в ВСУ, и где-то нужно искать мобилизационный ресурс. И конечно, проще прийти на предприятие, где люди забронированы, где ты можешь посмотреть живых людей, которые без инвалидности, без наркотиков, просто нормальных специалистов, — сказал нардеп Сергей Нагорняк.
Глава Антикоррупционного совета при Минобороны Украины Юрий Гудименко предложил пойти другим путём и забирать на фронт самых выносливых и сильных.
— Есть задача решить проблему со спортзалами, которые забиты «качками», забронированными от мобилизации. Я знаю, что с этим работают, деталей я раскрыть не могу, потому что не настолько касаюсь этого вопроса, чтобы о нём говорить, — заявил Гудименко.
Зеленский: переговоры в Турции без США и страх перед Минском
Владимир Зеленский не будет больше убеждать Вашингтон продолжать работу по урегулированию конфликта. Теперь глава киевского режима постарается сделать всё сам — без Трампа и его представителей.
В качестве площадки для переговоров с Россией Зеленский рассматривает Турцию. Там делегации Москвы и Киева уже встречались несколько раз: в начале спецоперации и для запуска зерновой сделки.
Тем временем Зеленский испугался Белоруссии.
— Накануне была специфическая активность на участках границы Украины и Белоруссии — со стороны последней. Внимательно всё фиксируем. Если надо будет — будем реагировать, чтобы защитить свой суверенитет, — сказал Зеленский в своём очередном обращении.
