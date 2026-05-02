Сводка СВО на 2 мая: ВС РФ освободили Покаляное, зачистка лесов на Сумщине, окружение Константиновки, Зеленскому готовят импичмент Оглавление Сумская область 2 мая: бои в Кондратовке и селе Таратутино Харьковская область 2 мая: освобождено Покаляное Донецкая Народная Республика 2 мая: сражение за Константиновку Карта СВО на 2 мая 2026 года Зеленскому готовят импичмент За военную помощь Украине придётся платить Европе

Сумская область 2 мая: бои в Кондратовке и селе Таратутино

У границ Курской области в Путивльском районе Сумского региона под ударами Армии России оказалась 106-я бригада Теробороны. Украинское подразделение понесло существенные потери.

— Анализ некрологов показал, что подразделения бригады Территориальной обороны на этом участке фронта укомплектованы в основном солдатами от 18 до 22 лет, — пишет «Северный ветер».

Стрелковые бои с ВСУ продолжаются в Мирополье и районе Кондратовки. Для обороны последнего населённого пункта Киев использует мотивированных боевиков из 78-й десантно-штурмовой бригады. Судя по количеству опубликованных в Сети сообщений с розыском солдат, «элитное» подразделение ВСУ несёт критические потери.

В Краснопольском районе «северяне» зачищают леса в окрестностях сёл Таратутино и Новодмитровка.

Харьковская область 2 мая: освобождено Покаляное

Под контроль России перешло Покаляное в Волчанском районе Харьковской области. Мотострелки из 71-й дивизии группировки «Север» выбили ВСУ из села 1 мая.

ВС РФ освободили Покаляное. Видео © Telegram / Минобороны России

Населённый пункт находится на левом берегу реки Волчья в пяти километрах от границы с Белгородской областью и в шести километрах от Волчанска.

— Это уже второй плацдарм ВС РФ в приграничье, сформированный на этом участке. В 30 километрах восточнее — перешедший под наш контроль «треугольник»: сёла Дегтярное, Круглое и Землянки, — подчеркнул Александр Коц.

Военкор отмечает, что Армия России продолжает расширять буферную зону вдоль границ нашей страны, чтобы полностью исключить вероятность вторжения ВСУ. Следующие цели у группировки «Север» на этом направлении — сёла Волоховка и Тихое.

— В настоящее время продолжаются бои в близлежащих лесных массивах в окрестностях Покаляного, зачистка которых необходима для дальнейшего продвижения наших войск, — говорится в сообщении канала «Северный ветер».

Донецкая Народная Республика 2 мая: сражение за Константиновку

Долгая Балка в окрестностях Константиновки почти полностью контролируется ВС РФ. Идут бои с противником на окраинах Ильинки.

— Похожая ситуация в районе Новодмитровки к востоку от города. В Константиновке продолжаются локальные бои и постоянные удары по огневым позициям врага и его логистике, — сообщил экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв.

Карта СВО на 2 мая 2026 года

Карта СВО на 2 мая 2026 года. Группировка «Север» создала плацдарм у Волчанска. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Зеленскому готовят импичмент

На Украине готовятся объявить импичмент Зеленскому. По крайней мере, так утверждает его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

По её словам, причиной для публичного обсуждения возможного импичмента президента Украины стала тотальная коррупция в стране. А конфликт с Россией — единственная «соломинка», которая помогает Зеленскому держаться у власти.

— В украинскую компанию по производству беспилотников, поддерживаемую друзьями Владимира Зеленского, могло поступить семь миллиардов долларов. Из этой суммы 20 процентов — почти полтора миллиарда долларов — предположительно, должны были стать чистой прибылью для его ближайшего окружения и министров, которых он лично назначил, — написала Мендель в соцсетях.

За военную помощь Украине придётся платить Европе

За всю военную помощь, поставляемую на Украину, должны платить страны Евросоюза, это политика Вашингтона.

— Если конфликт на Украине настолько важен для Европы, то европейским странам следует за это платить. Угроза намного ближе к богатым и дееспособным странам в ЕС, — заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

Дональд Трамп же указал на причину продолжающегося конфликта. По словам президента США, экс-глава Белого дома Байден дал Киеву 350 миллиардов долларов и это один из факторов продолжения боевых действий. Такую сумму Трамп назвал «безумием».

Авторы Артём Артёмов