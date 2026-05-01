Сводка СВО на 1 мая: ВС РФ освободили Корчаковку и Новоалександровку, центр Мирополья отбит у ВСУ, Зеленский блокирует перемирие на День Победы Оглавление Сумская область 1 мая: освобождена Корчаковка Донецкая Народная Республика 1 мая: Новоалександровка занята Армией России Карта СВО на 1 мая 2026 года Венгрия блокирует ЕС для Украины из-за венгров Зеленский отверг перемирие на 9 Мая: раньше ВСУ дали более 6 тыс. обстрелов Армия России продвинулась в Сумской области и заняла село в ДНР на пути к Доброполью, Будапешт давит на Киев по вопросу венгров, Зеленский ищет повод сорвать режим прекращения огня на 9 Мая — дайджест Life.ru. 30 апреля, 21:07 Армия России прорвала оборону ВСУ под Сумами и в ДНР. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Сумская область 1 мая: освобождена Корчаковка

ВС РФ освободили село Корчаковка в Сумской области. Чтобы сдержать наступление группировки «Север», Киев перебросил на этот участок 71-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ.

— Продвижение «северян» на данном участке фронта отодвигает противника от границ многострадального Суджанского района Курской области и расширяет полосу безопасности в Сумской области, — отметили в группировке «Север».

Есть продвижение в Шосткинском районе. Здесь российские войска пытаются остановить подразделения 104-й бригады Территориальной обороны, которую доукомплектовали пограничниками. Продолжаются бои в Мирополье. Этот населённый пункт находится в 20 километрах от Суджи и в 30 — от Сум.

— Российским штурмовикам удалось зачистить несколько крупных лесополос и оврагов к востоку от Мирополья, а также надёжно закрепиться в центре этого населённого пункта. Порядка половины застройки представляет собой серую зону, а половину уже вполне уверенно контролируют российские бойцы, — пишет «Рыбарь».

За сутки украинские вооружённые формирования потеряли в Сумской области свыше 140 человек, бронемашину «Казак», бронированную ремонтно-эвакуационную машину, пикапы, грузовики, квадроциклы, миномёты, БПЛА и израильскую РЛС RADA.

Мотострелки группировки «Север» заняли Корчаковку в Сумской области.

Донецкая Народная Республика 1 мая: Новоалександровка занята Армией России

В Донецкой Народной Республике взята под контроль Новоалександровка. Она расположена на берегу реки Гришинки рядом с уже освобождённым Гришином. Отсюда же идёт прямая дорога на Доброполье.

— При движении из Новоалександровки на север и одновременном наступлении российских войск из Родинского Доброполье может оказаться зажато с запада и с востока. Это позволит взять в клещи обороняющуюся здесь украинскую группировку. Её разгром позволит высвободить силы «Центра» для наступления с запада на главный укрепрайон ВСУ в Донбассе — линию Константиновка – Дружковка – Краматорск – Славянск, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

Карта СВО на 1 мая 2026 года

Карта СВО на 1 мая 2026 года. Группировка «Центр» зачистила Новоалександровку. Фото © Telegram / divgen

Венгрия блокирует ЕС для Украины из-за венгров

Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр продолжает политику Виктора Орабна в вопросе поддержки этнических венгров, проживающих на Украине. По данным Bloomberg, политик требует расширения их прав, чтобы Будапешт одобрил процесс вступления Украины в ЕС.

— Мадьяр выдвинул условия, которые в основном повторяют список из 11 требований, представленный бывшим премьером Виктором Орбаном Киеву в 2024 году. Они касаются прав венгерского меньшинства на Украине и доступа к образованию на венгерском языке, — говорится в публикации.

Источники издания сообщают, что Мадьяр озвучил свои требования во время встречи с главой Евросовета Антониу Коштой. Позиция венгерского политика разочаровывает Брюссель, так как после смены власти в Будапеште была надежда, что Венгрия не будет против евроинтеграции Украины.

Зеленский отверг перемирие на 9 Мая: раньше ВСУ дали более 6 тыс. обстрелов

В разговоре с президентом США Дональдом Трампом глава российского государства Владимир Путин выразил желание на период празднования Дня Победы объявить перемирие. Американский лидер поддержал такое решение. Владимир Зеленский пока не готов к остановке боевых действий.

— Выясним, о чём именно речь: о нескольких часах безопасности ради парада в Москве или о чём-то большем, — заявил Зеленский в социальных сетях.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что пока конкретных решений не принято. В свою очередь Зеленский сам не говорит о сроках, но напомнил, что на Украине и в некоторых странах Европы победу над нацизмом празднуют 8 мая. При этом он поддерживает остановку огня, но с оговорками.

— Мы всегда положительно реагируем на искренние предложения о прекращении огня со стороны России, если таковые имеются. Они хотят, чтобы парад прошёл спокойно в течение нескольких часов, а затем возобновили атаки. Мы не хотим, чтобы любое перемирие стало тактическим обманом со стороны Российской Федерации, — сказал Зеленский в интервью Bloomberg.

Стоит напомнить, что за время пасхального перемирия со стороны Украины зафиксировано 6558 нарушений режима прекращения огня. Противник не только обстреливал территорию России, но и на некоторых участках пытался начать локальные наступления.

Авторы Даниил Черных