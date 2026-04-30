Сводка СВО на 30 апреля: Две Новодмитровки освобождены в Сумской области и ДНР, провал ВСУ под Константиновкой, США блокируют 400 млн для Киева

Армия России взяла в тиски Константиновку, ведёт бои за Рай-Александровку, Зеленский не готов платить Москве за электроэнергию — дайджест Life.ru. 29 апреля, 21:07 Армия России заняла сёла Сумской области и ДНР. Обложка © ТАСС / Александр Река

Сумская область 30 апреля: ВС РФ освободили Новодмитровку

Армия России в Сумской области заняла Новодмитровку. 34-я гвардейская бригада смогла в этом селе уничтожить часть личного состава 119-й бригады Территориальной обороны и 157-й бригады ВСУ. Сюда Киев направлял перепрофилированные подразделения воздушных сил.

— Освобождение села Новодмитровка в первую очередь способствует существенному расширению полосы безопасности возле российской границы. Населённый пункт находится всего в 1,7 км от окраин районного центра — посёлка Краснополье, который, в свою очередь, играет ключевую роль в построении обороны противника на данном участке фронта, — рассказали в группировке «Север».

Наступление в Сумской области идёт по нескольким направлениям. Операторы БПЛА и артиллеристы наносят удары вблизи Курской области. Идёт зачистка лесов в Шосткинском районе. Бои продолжаются в Мирополье и в районах Кондратовки и Корчаковки.

За сутки ВСУ потеряли на Сумщине свыше 130 человек, бронемашину HMMWV, американскую РЛС КББ AN/TPQ-50, пикапы, квадроциклы, БПЛА.

Штурмовики 34-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) зашли и закрепились в Новодмитровке. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика 30 апреля: бои за Константиновку

Ещё одна Новодомитровка была освобождена в Донецкой Народной Республике. Населённый пункт находится на западе от Константиновки. В городе уже идут бои.

— Заметно, что город не пытаются штурмовать в лоб, а обходят его с разных сторон. При одновременном наступлении на север из Ильиновки и Новодмитровки появится возможность перерезать трассу Н20, соединяющую Константиновку с соседней Дружковкой. Это позволит лишить гарнизон снабжения и либо принудить его к капитуляции, либо к попытке пойти на прорыв, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

В ДНР продолжается наступление на севере. Здесь одной из целей является Рай-Александровка, после которой ВС РФ приступят к взятию Славянска и Краматорска.

— Мы вплотную подошли к Рай-Александровке. Это достаточно крупный посёлок. Самое главное его преимущество, важность — высота. Это самая высокая точка к востоку от Славянска. Когда мы займём её, освободим, у нас в первую очередь увеличится радиус горизонта для работы наших операторов БПЛА и дальность работы артиллерии, — рассказал военкор Павел Кукушкин в эфире первого канала.

Карта СВО на 30 апреля 2026 года

Карта СВО на 30 апреля 2026 года. Бойцы группировки «Юг» освободили Новодмитровку в ДНР. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Запорожская АЭС: Киев не платит, но бьёт по станции

В интервью американскому каналу Newsmax Владимир Зеленский высказался по вопросу Запорожской АЭС. Стоит напомнить, что она находится на территории России. Украина регулярно наносит удары по территории станции. Журналисты предложили Владимиру Зеленскому закупать электроэнергию с этой станции.

— Мы не можем платить россиянам. Это невероятно — то, что происходит, и даже сами такие разговоры, — заявил Зеленский.

При этом он уверен, что станция ещё вернётся под частичный контроль Украины. Киев рассматривает возможность совместного использования её с США.

Раскол помощи Киеву: ЕС даёт 45 млрд евро, США молчат

Сенатор-республиканец Митч Макконнелл обвинил оборонное ведомство США в задержке военной помощи Украине. Речь идёт о 400 миллионах долларов. Выделение средств было одобрено ещё в прошлом году.

— Помощь Украине, которую мы одобрили несколько месяцев назад, сейчас пылится в Пентагоне, — сказал сенатор.

Он отметил, что Пентагон игнорирует вопросы, связанные с Украиной. А вот Европа не игнорирует. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о первом транше в Киев.

— Мы выделим первый транш из 45 миллиардов евро на 2026 год уже в этом квартале: одна треть — на бюджетные нужды, а две трети пойдут на оборону Украины, и первый оборонный пакет будет направлен на дроны с Украины для Украины на сумму около 6 миллиардов евро, — заявила фон дер Ляйен.

Финляндия готовит ПВО после ударов украинских дронов

После падения нескольких украинских БПЛА на территории Финляндии в Хельсинки решили усилить борьбу с дронами.

— В общей сложности 44 миллиона евро будут выделены пограничной охране для укрепления её возможностей по противодействию беспилотникам, — сообщили в финском МВД.

За эти деньги планируется закупить системы обнаружения, идентификации и нейтрализации беспилотников. Важно сказать, что российские БПЛА не залетают в воздушное пространство Финляндии.

