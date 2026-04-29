Армия России расширила буферную зону на границе Белгородской области, в ДНР освобождено село у Константиновки, мобилизация на Украине до 2 августа — дайджест Life.ru. 28 апреля, 21:05 Армия России заняла Землянки и Ильиновку. Обложка © ТАСС / Александр Река

Курское приграничье 29 апреля: бои за Мирополье и Кондратовку

За сутки ВСУ потеряли на границе Курской области и Сумщины свыше 100 человек. Также уничтожены бронемашина «Казак», миномёты, пикапы, грузовик и БПЛА.

Бои идут за Мирополье, в районах Кондратовки, Корчаковки и Новодмитровки. У последней наши войска продвигаются, но украинские командиры это скрывают от начальства и подчинённых.

— Командиры групп пытаются завести личный состав на уже зачищенные северянами позиции противника, отправляя солдат ВСУ фактически на верную смерть, — сообщили в группировке ВС РФ «Север».

Харьковская область 29 апреля: освобождены Землянки, зачистка берега Волчьей

Военнослужащие 69-й мотострелковой дивизии ВС РФ освободили в Харьковской области село Землянки. Оно находится на границе с Белгородской областью. Российские войска продвигаются вдоль реки Волчьей, которая служит естественной преградой для украинских вооружённых формирований.

— Освобождение села Землянки в первую очередь способствует расширению полосы безопасности возле российской границы. Зачистка всего северного берега реки Волчьей минимизирует риск проникновения украинских ДРГ на данном участке фронта, — отметили в группировке «Север».

Заместитель командира взвода гаубичного дивизиона с позывным Артист рассказал о деталях освобождения Ильиновки. Видео © MAX / Минобороны России

ДНР 29 апреля: зачистка Ильиновки, котёл для Константиновки

В ДНР бойцы Южной группировки войск взяли под контроль Ильиновку. Населённый пункт примыкает с запада к Константиновке, в которой Армия России ведёт наступление.

— Передовым штурмовым группам удалось закрепиться, в настоящий момент идёт накопление личного состава для дальнейшего продвижения вглубь населённика. Если из Ильиновки совершить бросок на север и перерезать трассу Н20, соединяющую Константиновку с соседней Дружковкой, это резко осложнит положение гарнизона, который фактически попадёт в кольцо, — пишет военный корреспондент Александр Коц.

Под Славянском идут бои в районе Кривой Луки. Село расположено на берегу Северского Донца вблизи ранее освобождённой Ильичёвки (Озёрное). Отсюда менее десяти километров до Николаевки и Рай-Александровки. Военкор Павел Кукушкин считает, что Киев будет держаться изо всех сил за Славянск и Краматорск.

— За этими двумя городами несколько небольших сёл и посёлков — это уже дело техники <…> Туда стягиваются подразделения штурмового корпуса, который недавно создал Сырский, — рассказал Кукушкин в эфире телеканала «Звезда».

Карта СВО на 29 апреля 2026 года

Карта СВО на 29 апреля 2026 года. Штурмовые подразделения ГрВ «Север» выбили украинских боевиков из села Землянки. Фото © DIVGEN 🚩 Карта СВО

Чернигов без укреплений: паника из-за российской ДРГ

Киевский режим приступил к строительству линии обороны от Киевского водохранилища до Сум. Примечательно, что фортификационные сооружения пройдут южнее Чернигова, а значит, вокруг города не будет серьёзных укреплений. Примечательно, что украинские ресурсы бьют тревогу из-за возможной активизации российских ДРГ на севере Черниговской и Сумской областей. Владимира Зеленского также тревожат планы Москвы. Он утверждает, что Россия готовится к новым операциям.

— Российское политическое руководство планирует дальнейшие наступательные операции и готовится привлечь больше личного состава, — пожаловался Зеленский в социальных сетях.

Мобилизация на Украине до 2 августа: Зеленский отменил выборы

Верховная рада Украины поддержала законопроекты Владимира Зеленского о продлении мобилизации и военного положения. Таким образом, украинцев могут забрать в вооружённые формирования вплоть до 2 августа. Только два парламентария не поддержали такое решение.

Законопроекты Зеленского раскритиковала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.

— Пусть это уложится у вас в голове. Ещё три месяца приостановленных выборов, ограниченной свободы слова, принудительной мобилизации и закрытых границ. Это уже не временная чрезвычайная ситуация — это превращается в постоянную систему правления, — написала Мендель.

Киев против Тель-Авива: санкции из-за российского зерна

Неожиданно для всех Владимир Зеленский пригрозил санкциями Израилю. Совсем недавно Киев помогал этой стране и США в войне против Ирана, а уже сейчас между ними отношения охлаждаются. Дело в том, что в еврейское государство прибыл корабль с зерном из России.

— Украина на основе информации от наших разведок готовит соответствующий санкционный пакет, который будет охватывать и тех, кто напрямую перевозит это зерно, и тех физических и юридических лиц, которые пытаются зарабатывать на такой криминальной схеме, — заявил Зеленский.

Примечательно, что Зеленский называет это зерно украденным у Украины. Учитывая, что Донбасс уже 12 лет не в составе Незалежной, а Херсонская и Запорожская области — четыре года, продукт никак не может быть похищенным.

Вскрылся и другой факт. Оказалось, что Тель-Авив всё-таки поставлял оружие на Украину.

— Помните, как мы помогали Украине в начале войны? Мы разворачивали госпитали, отправляли боеприпасы, каски, системы раннего предупреждения и прочее. И вот сегодня Украина угрожает ввести против Израиля санкции. Вот она — неблагодарность в чистом виде, — написал председатель комитета по труду и социальному обеспечению Израиля Михаль Вольдигер.

Таким образом, представители Израиля признались в снабжении Киева летальным вооружением, хотя до этого отрицали всё.

Авторы Даниил Черных