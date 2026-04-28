Сводка СВО 28 апреля: Освободили Таратутино и Ильичёвку, ВС РФ замкнули клещи на Константиновку, ультиматум Киеву по вступлению в ЕС Оглавление Курское приграничье 28 апреля: освобождено Таратутино, удары по трассе Р-45 ДНР 28 апреля: освобождение Ильичёвки, штурм Константиновки Карта СВО на 28 апреля 2026 года Европа для ВСУ: норвежские БПЛА Ультиматум ФРГ: Киев потеряет территории ради вступления в ЕС Армия России расширила буферную зону на стыке Белгородской и Курской областей, на севере ДНР взята Ильичёвка, канцлер ФРГ призвал Киев отказаться от территорий ради ЕС — дайджест Life.ru. 27 апреля, 21:05 Армия России освободила сёла Сумской области и ДНР. Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Курское приграничье 28 апреля: освобождено Таратутино, удары по трассе Р-45

Группировка «Север» освободила сумское село Таратутино. Оно находится недалеко от стыка Белгородской и Курской областей. На этом участке 34-я гвардейская бригада ВС РФ уже контролирует несколько населённых пунктов. Киев бросил в Таратутино 119-ю бригаду Территориальной обороны и 425-й штурмовой полк ВСУ.

— Освобождение села Таратутино в первую очередь способствует расширению полосы безопасности возле российской границы. Устойчивый контроль «Северян» над данным населённым пунктом также позволит нашим войскам оперативно вскрывать и уничтожать вражескую военную технику на стратегически важном участке трассы Р-45 Сумы – Краснополье – Богодухов, — отметили в группировке «Север».

В Сумской области продолжаются бои за Мирополье и Новодмитровку. В Шосткинском районе идёт зачистка приграничных лесов.

За сутки противник потерял свыше 120 человек, а также бронемашину HMMWV, миномёты, минивэн, грузовики, пикапы и БПЛА.

Штурмовые группы 34-й отдельной мотострелковой бригады (горной) зашли и закрепились в населённом пункте Таратутино в Сумской области. Видео © Telegram / mod_russia

ДНР 28 апреля: освобождение Ильичёвки, штурм Константиновки

Военнослужащие «Южной» группировки ВС РФ овладели селом Ильичёвка (Озёрное). Населённый пункт находится на берегу реки Северский Донец, за которым сразу же Кривая Лука.

— «Южане» продолжают расширять зону контроля, добивая подразделения противника к северо-востоку от славянско-краматорской агломерации. Ближайшие цели для группировки на данном участке фронта — сёла Кривая Лука и Каленики. Следующий рубеж — линия Старый Караван – Брусовка – Стародубовка – Николаевка, — считает военный корреспондент Александр Коц.

ВС РФ продвигаются внутри Константиновки. Канал «Дневник десантника» сообщает об ударах ВКС РФ по позициям украинских вооружённых формирований на севере города. Существенную поддержку российским штурмовикам, сражающимся внутри Константиновки, оказывают подразделения, охватывающие населённых пункт с востока и запада.

— Внутри городской застройки идут штурмовые действия в районе цинкового завода, западнее сужаем клешню полуохвата на линии Ильиновка – Долгая Балка, с востока через Новодмитровку просачиваются наши штурмовики и закрепляются на восточных окраинах Константиновки, — рассказал военкор Павел Кукушкин.

Карта СВО на 28 апреля 2026 года

Карта СВО на 28 апреля 2026 года.

Европа для ВСУ: норвежские БПЛА

Осло и Киев подписали соглашение, согласно которому на территории Норвегии будет развёрнуто производство БПЛА для ВСУ.

— Соответствующее соглашение подписали в Киеве посол Норвегии на Украине Ларс Рагнар Аалеруд Хансен и замминистра обороны Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Боев, — заявили в Минобороны Украины.

Планируется, что первые БПЛА из Норвегии окажутся на Украине в начале лета. Какие конкретно дроны будут производить — неизвестно.

— Скорее всего, речь идёт о беспилотниках типа FP-1/FP-2. На днях в компании-производителе заявили, что будут разработаны новые модификации дронов при поддержке одной из стран Запада, — считают авторы канала «Рыбарь».

Стоит напомнить, что 15 апреля 2026 года Минобороны РФ опубликовало список европейских мощностей, работающих на Украину. В него вошло 27 производств, в том числе дронов и ракет. Фактически это потенциальные цели.

Ультиматум ФРГ: Киев потеряет территории ради вступления в ЕС

Пока председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне говорит о желании Москвы вернуть территорию России до границ СССР, канцлер ФРГ Фридрих Мерц уже готов отдать часть украинских регионов.

— В какой-то момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня, затем, надеюсь, мирный договор с Россией. Возможно, часть территории Украины станет вне контроля Киева, — заявил Мерц.

По его словам, завершение конфликта является условием для вступления в Европейский союз, при этом Мерц считает, что Украина станет частью ЕС даже к 1 января 2028 года.

