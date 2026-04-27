Сводка СВО 27 апреля: ВС РФ громят резервы ВСУ от Мирополья до Ветеринарного, вышли к каналу Северный Донец, Зеленский признал провал ПВО Оглавление Сумская область 27 апреля: сорвана контратака ВСУ в Таратутино Донецкая Народная Республика 27 апреля: ВС РФ вышли к каналу у Краматорска Харьковская область 27 апреля: зачистка окрестностей Ветеринарного и бои в Бударке Карта СВО на 27 апреля 2026 года ЕС дал Киеву 90 млрд: Зеленский потратит их на ПВО и энергетику Киев отменяет бронь: мобилизация ждёт всех Армия России приближается к Краматорску, Киев не успевает перебрасывать резервы в Сумскую и Харьковскую области, на Украине готовы отменить бронь от мобилизации — дайджест Life.ru. 26 апреля, 21:07 Армия России продвинулась в Сумской области и под Константиновкой. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 27 апреля: сорвана контратака ВСУ в Таратутино

Бойцы группировки «Север» ведут бои с украинскими боевиками в сёлах Сумской области: Мирополье, Кондратовка и Корчаковка. Также идут сражения в Таратутино и Новодмитровке Краснопольского района.

— В Таратутино враг предпринял попытку контратаки силами штурмовой группы 425-й ОШП. В ходе ожесточённого стрелкового боя солдаты ВСУ уничтожены, — пишет «Северный ветер».

Донецкая Народная Республика 27 апреля: ВС РФ вышли к каналу у Краматорска

Восточнее Краматорска ВС РФ выдавливают украинских боевиков с позиций. Задача у нашей армии на этом участке — обойти укрепрайоны противника вдоль трассы М03.

— На рубеже Пискуновка – Кривая Лука идут столкновения за контроль над высотами и в окрестностях леса Долгий. Устойчивое закрепление там ВС РФ позволит накапливать малые штурмовые группы на подступах к Николаевке, а также обходить Рай-Александровку с севера, — сообщает «Рыбарь».

Операторы БПЛА ВС РФ уничтожили технику и личный состав ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

На южном участке Славянско-Краматорской агломерации штурмовики Армии России занимают позиции в лесополосах рядом с каналом Северский Донец – Донбасс.

На Константиновском направлении в районе Ильиновки наши бойцы расширили зону контроля почти до Долгой Балки. Перед этим они зачистили от ВСУ местность между сёлами и карман от Степановки.

Харьковская область 27 апреля: зачистка окрестностей Ветеринарного и бои в Бударке

«Северяне» занимаются выдавливанием украинских боевиков из лесов вокруг посёлка Ветеринарное. За сутки под контроль России перешло до 150 метров территории на этом участке.

— В Харьковской области, как и в Сумской, наша армия раздёргивает силы ВСУ, пользуясь дефицитом личного состава. Сырский постоянно перебрасывает наиболее боеспособные части — латает дыры, а мы их потихонечку уничтожаем. На смену матёрым боевикам приходят менее мотивированные бусифицированные, — поделился военный корреспондент Павел Кукушкин.

Серьёзные бои идут в селе Бударка и на северо-западе Купянского района. Обороняет участок украинский 7-й погранотряд, который перебросили с границы с Польшей, и прикомандированная к нему 159-я механизированная бригада ВСУ.

— Военнослужащих бригады офицеры-пограничники используют как «пушечное мясо» на северо-западе Купянского района, — поделились авторы канала «Северный ветер».

Карта СВО на 27 апреля 2026 года

Карта СВО на 27 апреля 2026 года. На Константиновском направлении ВС РФ вошли в Долгую Балку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

ЕС дал Киеву 90 млрд: Зеленский потратит их на ПВО и энергетику

Первый транш от Евросоюза в рамках кредита в 90 миллиардов евро Киев потратит на военно-промышленный комплекс на территории Украины, а также на энергетику.

— К следующей зиме надо защитить всё, что сможем. Мы рассчитываем выделить несколько миллиардов на защиту энергетических объектов, — заявил Зеленский.

Киев отменяет бронь: мобилизация ждёт всех

В поисках путей решения проблем дефицита солдат в окопах Киев готов ужесточать меры. Не первый день украинские бюрократы обсуждают снижение возраста мобилизации. Однако теперь дело дошло и до отмены брони от призыва на службу.

— Есть несколько идей, это не готовые решения, которые будут спущены депутатам. Среди идей — снять вообще бронирование со всех, кто сейчас забронирован, и оставить бронь только тем, кто работает в сфере обороны, — сообщила украинская журналистка Юлия Забелина.

Также, по её словам, военные чиновники предлагают отменить розыск уклонистов и направить силы на целевой набор в ВСУ. В приоритете — призыв мужчин от 25 лет или по конкретным специальностям.

Итоги предыдущего дня и подробный анализ — в нашей сводке за 26 апреля.

Авторы Артём Артёмов