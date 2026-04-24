Пригожин жив? Полный разбор безумных теорий: от тайного побега до двойников в электричках

Главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «воскресили» в медиаполе вновь — и это уже далеко не первый раз. Личность и уход создателя «оркестра» были настолько яркими, что даже спустя годы после трагической авиакатастрофы многие не хотят верить в официальную версию о его гибели. Не успевают утихнуть одни слухи, как на смену им приходят новые. Мы собрали главные теории, которые до сих пор будоражат умы конспирологов.

«Смерти нет, все живы»

Новый виток бурным обсуждениям придал Павел Губарев — личность хоть и противоречивая, но всё же исторически заметная. В 2014 году он стал одним из лидеров ополчения и был избран «народным губернатором» на митинге в Донецке, хотя в официальное правительство ДНР так и не вошёл. В 2023-м его задерживали у Мещанского суда Москвы во время вынесения приговора Игорю Стрелкову, а недавно Таганский суд оформил на него протокол о дискредитации армии со штрафом до 50 тысяч рублей. В апреле 2026 года в интервью Юрию Дудю* Губарев, с улыбкой отвечая на вопрос о гибели Пригожина, выдал пусть и короткую, но очень конкретную формулировку.

— Смерти нет, все живы, — заявил Губарев.

Павел Губарев. Фото © ТАСС / AP / Alexander Nemenov

Губарев не стал вдаваться в подробности, но подчеркнул, что у него есть основания полагать именно так. Одним из главных аргументов он назвал тот факт, что похороны бизнесмена проходили в закрытом формате. Процессия состоялась на Пороховском кладбище в Петербурге, на ней были только 20–30 человек — родные и близкие бизнесмена. При этом ни одной фотографии с моментом предания земле «отца музыкантов» нет. Только снимки креста и могилы.

Видеопривет с того света

Слухи об инсценировке гибели Пригожина появились почти сразу после крушения самолёта 23 августа 2023 года, в котором он был с другими командирами ЧВК. Спустя лишь неделю в Сети появилось видео, которое все окрестили видеоприветом с того света. В ролике из Африки живой-здоровый Пригожин неожиданно начинает обсуждать свою ликвидацию и говорить, что с ним всё в порядке. Кадры появились в telegram-каналах, которые связаны с деятельностью ЧВК «Вагнер».

— Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела: сейчас выходные, вторая половина августа 2023 года. Нахожусь в Африке. Поэтому любителям обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков или ещё чего-нибудь, собственно говоря, — всё в порядке, — говорит на видео Пригожин.

Обращение Пригожина из Африки. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

Многие возразили, дескать, видео было записано заранее и опубликовано в отложенном формате. Вероятно, так оно и есть, но тогда это говорит о феноменальном пророческом даре предводителя «музыкантов», поскольку он буквально за считаные дни до гибели озвучил вопросы, которые не давали покоя огромному числу людей. В пользу версии о запланированном выходе ролика и тот факт, что на Пригожине та же форма, что и на «африканских» кадрах от 21 августа. Впрочем, конспирологи трактуют всё иначе. По их мнению, гибель была инсценировкой, а этот видеопривет — насмешкой или даже пасхалкой, разгадать которую смогли не все.

Неизвестный из Чада

Следующий шок конспирологи испытали, когда связанные с «вагнерами» ресурсы опубликовали кадры из Республики Чад, где «оркестр» работал много лет. На видео с исторической встречи, посвящённой нормализации отношений между Чадом и ЦАР, разглядели мужчину, подозрительно похожего на Пригожина. Он стоял в кузове военного пикапа, окружённый ликующей толпой, и по манере поведения, жестикуляции и характерному телосложению практически не отличался от Евгения Пригожина. На всех кадрах лицо этого человека либо старательно заблюрено, либо скрыто под кепкой и солнечными очками. Но даже так сходство оказалось уж очень поразительным.

Неизвестный из Чада. Видео © Telegram / Два майора

Впрочем, тут есть нюанс. Энтузиасты уже разобрали ролик покадрово и заметили: у героя ролика все пальцы рук на месте. Если кто не помнит, у Пригожина нет фаланги безымянного пальца. Но справедливости ради надо сказать, что качество записи оставляет желать лучшего.

Зарплатная ведомость и венесуэльский след

Эта теория строится на двух «документальных» свидетельствах. Во-первых, осенью 2025 года в Сети появилась якобы «зарплатная ведомость» Пригожина, которая, как утверждалось, продолжала пополняться даже после его официальной гибели. Во-вторых, в тот же период возникла экзотическая версия: выживший Пригожин мог тайно отправиться в Венесуэлу и стать военным советником ныне похищенного президента Николаса Мадуро. В пользу этой версии приводился тот факт, что в Венесуэлу вылетел борт, связанный с ЧВК. Сторонники теории считают, что Пригожин мог помогать Мадуро в подготовке к возможному конфликту с США. Но никаких реальных доказательств этой версии представлено не было.

«100% уцелел»

В ноябре 2025 года масла в огонь конспирологии подлил человек, которого сложно заподозрить в незнании внутренней кухни «оркестра». Бывший боец ЧВК «Вагнер» с позывным Яга выступил с заявлением, которое моментально разлетелось по telegram-каналам и новостным лентам.

— По моему мнению, Пригожин 100% уцелел и занимается представлением Российской Федерации в Африке, — сказал Яга, не приведя никаких конкретных доказательств.

«Пригожин» на улицах

Некоторые сторонники теории о выжившем главе ЧВК настолько ждут его возвращения, что угадывают знакомые черты в случайных людях. За последние пару лет похожих на Пригожина мужчин замечали в самых неожиданных местах. Один из первых таких случаев произошёл ещё 1 сентября 2023 года — спустя чуть больше недели после крушения самолёта. На школьной линейке в Тюмени в объектив камеры попал мужчина, внешне очень напоминавший погибшего бизнесмена. Предположительно, это был фотограф, который стоял в стороне от учащихся и просматривал отснятые кадры.

Похожий на Пригожина мужчина в Тюмени. Видео © VK / СЗФОшная | Новости СЗФО

В марте 2024 года «двойника» Пригожина заметили в плацкартном вагоне поезда, а также в одном из алкомаркетов. Примерно в то же время соцсети облетели кадры из обычной российской электрички — мужчина, очень похожий на главу ЧВК «Вагнер», сидел на сиденье, а очевидцы отмечали сходство не только во внешности, но и в манере одеваться.

Двойник бизнесмена в электричке. Фото © VK / Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону

Летом 2025 года очередной всплеск обсуждений вызвала фотография из Тель-Авива. В соцсетях распространилось изображение мужчины, вышедшего на улицу во время обстрелов, — его внешность показалась пользователям очень похожей на основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина.

Двойник бизнесмена в Тель-Авиве. Фото © VK / Блокнот Россия

Все описанные здесь случаи не имеют никакой доказательной базы — всё строится только лишь на догадках, предположениях и визуальном сходстве. Плюс ни один из очевидцев почти за три года не смог предоставить качественных фото или видео, позволяющих точно идентифицировать личность человека в кадре. Официальная версия, однако, остаётся неизменной. Молекулярно-генетические экспертизы подтвердили гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе 23 августа 2023 года. Тем не менее, пока в Сети есть люди, желающие верить в чудесное спасение, конспирологические теории о «живом бизнесмене» будут появляться вновь и вновь.