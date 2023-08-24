Регион

Уведомления отключены

24 августа, 07:45

Лайф публикует новые фотографии с места крушения самолёта под Тверью

<p>Место крушения самолёта Embraer 135 (EBM135BJ) под Тверью. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/56057" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Место крушения самолёта Embraer 135 (EBM135BJ) под Тверью. Обложка © SHOT

Появились фото с места крушения самолёта Embraer Legacy 135 (EBM135BJ) под Тверью. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Место крушения самолёта Embraer 135 (EBM135BJ) под Тверью. Фото © SHOT

Место крушения самолёта Embraer 135 (EBM135BJ) под Тверью. Фото © SHOT

Место авиакатастрофы огорожено в два ряда машинами экстренных и оперативных служб. Там продолжают работать силовики.

  • Место крушения самолёта Embraer 135 (EBM135BJ) под Тверью. Фото © SHOT
    Место крушения самолёта Embraer 135 (EBM135BJ) под Тверью. Фото © SHOT
  • Место крушения самолёта Embraer 135 (EBM135BJ) под Тверью. Фото © SHOT
    Место крушения самолёта Embraer 135 (EBM135BJ) под Тверью. Фото © SHOT

Место крушения самолёта Embraer 135 (EBM135BJ) под Тверью. Фото © SHOT

1 / 2
Flightradar24 предоставил отчёт о полёте самолёта, на борту которого был Пригожин

Flightradar24 предоставил отчёт о полёте самолёта, на борту которого был Пригожин

Вечером 23 августа в Тверской области у посёлка Куженкино потерпел крушение самолёт, на борту которого было десять человек. Все они погибли. Росавиация опубликовала полный список пассажиров воздушного судна, в числе которых значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело. Тела всех десяти погибших найдены. Причины происшествия неизвестны. Также сообщалось, что криминалисты приступили к изучению обломков и осмотру тел на месте авиакатастрофы. Позднее стало известно, что тела погибших при крушении самолёта начали вывозить с места авиакатастрофы для проведения судмедэкспертизы.

Иван Косицын
  • Новости
  • Происшествия
  • Тверская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров