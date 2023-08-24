Лайф публикует новые фотографии с места крушения самолёта под Тверью

Появились фото с места крушения самолёта Embraer Legacy 135 (EBM135BJ) под Тверью. Кадры публикует телеграм-канал SHOT .

Место авиакатастрофы огорожено в два ряда машинами экстренных и оперативных служб. Там продолжают работать силовики.