Лайф публикует новые фотографии с места крушения самолёта под Тверью
Место крушения самолёта Embraer 135 (EBM135BJ) под Тверью. Обложка © SHOT
Появились фото с места крушения самолёта Embraer Legacy 135 (EBM135BJ) под Тверью. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.
Место крушения самолёта Embraer 135 (EBM135BJ) под Тверью. Фото © SHOT
Место авиакатастрофы огорожено в два ряда машинами экстренных и оперативных служб. Там продолжают работать силовики.
Вечером 23 августа в Тверской области у посёлка Куженкино потерпел крушение самолёт, на борту которого было десять человек. Все они погибли. Росавиация опубликовала полный список пассажиров воздушного судна, в числе которых значился бизнесмен Евгений Пригожин. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело. Тела всех десяти погибших найдены. Причины происшествия неизвестны. Также сообщалось, что криминалисты приступили к изучению обломков и осмотру тел на месте авиакатастрофы. Позднее стало известно, что тела погибших при крушении самолёта начали вывозить с места авиакатастрофы для проведения судмедэкспертизы.