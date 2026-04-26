Сводка СВО 26 апреля: ВС РФ берут Бочково и зачищают Мирополье, ВСУ блокированы в Константиновке, Киев просит Баку о переговорах с Москвой Оглавление Сумская область 26 апреля: ВС РФ дожали Мирополье Харьковская область 26 апреля: ВС РФ выбили ВСУ из Бочкова ДНР 26 апреля: бои у цинкового завода в Константиновке Карта СВО на 26 апреля 2026 года Зеленский хочет перенести переговоры в Азербайджан Новый кредит Украине: долг на плечах ЕС, а не США ВС РФ жгут резервы Киева в Мирополье, Армия России закрепилась в центре Константиновки, Европа дала денег Киеву, площадка для мирных переговоров в Азербайджане — дайджест Life.ru. 25 апреля, 21:07 Армия России продвинулась в Харьковской области. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Сумская область 26 апреля: ВС РФ дожали Мирополье

В Шосткинском районе Сумской области бойцы группировки «Север» уничтожили штурмовиков ВСУ и взяли в плен двух солдат 210-го штурмового полка.

В Мирополье продолжаются упорные бои. Киев перебрасывает на участок резервы, но тщетно. Подкрепления ВСУ уничтожаются артиллерией и дронами на подходе.

— Анализ публикаций украинских волонтёров показал, что на Сумской участок фронта противник перебросил из Киевской области 135-й отдельный батальон территориальной обороны, — пишут авторы канала «Северный ветер».

Харьковская область 26 апреля: ВС РФ выбили ВСУ из Бочкова

На севере Харьковской области — в Волчанском районе — штурмовики 126-го мотострелкового полка выбили украинских боевиков из села Бочково. Населённый пункт теперь под полным контролем ВС РФ.

— Враг намеревался использовать это село для ударов по тылам наших войск в районе Волчанска, а также для потенциальной заброски ДРГ на территорию Белгородской области. Группировка «Север» продолжает расширять буферную зону на территории противника, — подытожил военкор Александр Коц.

ВС РФ освободили Бочково.

ДНР 26 апреля: бои у цинкового завода в Константиновке

ВС РФ сражаются с ВСУ в районе цинкового завода в Константиновке. Это основной опорный пункт в городе у украинских боевиков.

— Логистику мы противнику практически уже перебили: наши операторы БПЛА и артиллеристы контролируют единственную трассу из Константиновки на северо-запад через Дружковку на Краматорск. На технике ВСУшники уже не могут там передвигаться, они спешиваются и мелкими группами пытаются осуществить ротацию, — поделился военный корреспондент Павел Кукушкин.

Солдаты группировки «Запад» продавливают позиции ВСУ в Красном Лимане. Штурмовики Армии России продвигаются как на востоке и севере города, так и по флангам от населённого пункта.

Есть у ВС РФ успехи и в районе Святогорска. Контроль города важен для нарушения логистики ВСУ на Славянском направлении. От Святогорска до одной из двух дорог, по которым идёт снабжение, около семи километров. Контроль высот вокруг города позволит Армии России после освобождения города развивать наступление на Славянск с севера.

Карта СВО на 26 апреля 2026 года

Карта СВО на 26 апреля 2026 года.

Зеленский хочет перенести переговоры в Азербайджан

Владимир Зеленский прибыл в Азербайджан, где встретился с президентом страны Ильхамом Алиевым. Затем была пресс-конференция двух лидеров, на которой глава Киева предложил Баку как переговорную площадку с Москвой и США.

— У нас были такие переговоры в Турции, с американскими партнёрами в Швейцарии. Мы готовы к таким переговорам в Азербайджане, — сказал Зеленский.

Алиев же раскрыл подробности сотрудничества с Киевом. Азербайджан надеется начать совместный выпуск военно-промышленной продукции.

Новый кредит Украине: долг на плечах ЕС, а не США

Выделение 90 миллиардов евро Украине окончательно переложило бремя войны на плечи Европы, а не США. Но, несмотря на выделение денег, в странах ЕС продолжают накапливаться проблемы, пишет Wall Street Journal.

Пока евробюрократы рассматривали возможность выдачи кредита, аппетиты Украины выросли. Дефицит финансирования Киева увеличился на 19 миллиардов евро.

