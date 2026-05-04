В Сумской области ликвидированы расчёт беспилотников 106-й бригады территориальной обороны ВСУ. В их состав входили молодые националисты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным собеседника агентства, речь идет о группе, которая действовала в районе села Кружок Путивльского района. Её особенностью стал возраст личного состава.

Силовик уточнил, что подразделение было укомплектовано гражданами Украины от 18 до 22 лет. «Часть из них уже уничтожена, другие значатся пропавшими без вести», — заявил он.

Такой вывод удалось сделать после анализа некрологов погибших военнослужащих противника. Именно через эти публикации вскрылись детали о возрасте и принадлежности ликвидированных операторов дронов.

Стоит отметить, что на территории данного региона действует российская группировка войск «Север». В Министерстве обороны РФ ранее сообщали о ежесуточном продвижении подразделений в Сумской и Харьковской областях.

Основной задачей этих сил является создание полосы безопасности. Военные оттесняют формирования ВСУ от государственной границы, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.