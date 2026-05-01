Российские силовики сообщили о существенных потерях украинской 13-й бригады оперативного назначения «Хартия» под селом Липцы в Харьковской области. В апреле там уничтожили минимум 50 националистов.

Представители силовых структур пояснили, что данные основаны на анализе некрологов.

«В Сети обнаружено свыше 50 некрологов только за апрель этого года», — приводит комментарий источника РИА «Новости».

Бригада «Хартия», базирующаяся в Липцах, действует на Харьковском направлении в зоне ответственности группировки ВС РФ «Север». В её составе — несколько латиноамериканских наёмнических отрядов, о ликвидации которых ранее уже сообщалось.

Ранее в Сумской области ударом по командному пункту 162-й бригады ВСУ ликвидировали 17 человек.В районе Ахтырки попали под удар заместитель командира батальона майор Белемец, а также младшие офицеры и сержанты, которые находились рядом с ним.