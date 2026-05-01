В Сумской области при ударе по командному пункту 162-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) были ликвидированы 17 боевиков, в том числе и майор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

Согласно источнику, анализ некрологов позволил установить, что под удар в районе Ахтырки попали заместитель командира батальона майор Белемец, а также находившиеся рядом с ним младшие офицеры и сержанты.

Ранее стало известно, что в Сумской области националисты из элитной 78-й десантно-штурмовой бригады несут потери. Стрелковые бои продолжаются в Мирополье и окрестностях Кондратовки. Для обороны села противник задействует наиболее мотивированных националистов из состава этой бригады.