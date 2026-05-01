Националисты из так называемой элитной 78-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) несут потери в боях в Сумской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.

По данным источника, стрелковые бои продолжаются в Мирополье и окрестностях Кондратовки. Для обороны села противник задействует наиболее мотивированных националистов из состава этой бригады.

Сообщения родственников украинских военнослужащих показывают, что «элита» ВСУ несёт существенные потери.