Националисты из «элитной» бригады ВСУ несут потери в районе Кондратовки
Националисты из так называемой элитной 78-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) несут потери в боях в Сумской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в российских силовых структурах.
По данным источника, стрелковые бои продолжаются в Мирополье и окрестностях Кондратовки. Для обороны села противник задействует наиболее мотивированных националистов из состава этой бригады.
Сообщения родственников украинских военнослужащих показывают, что «элита» ВСУ несёт существенные потери.
Ранее выяснилось, что при отступлении на Константиновском направлении боевики ВСУ убивали мирных жителей. Российские военные видели тела погибших, включая пожилую женщину, а в одном случае в подвал, где укрывались люди, была брошена граната. Также насильно мобилизованные солдаты ВСУ в Сумской области убили сослуживца, который хотел сообщить командованию об их планах сбежать из части. Тело погибшего обнаружено на месте.
