Российские военнослужащие фиксировали гибель мирных жителей от рук боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) при их отступлении на Константиновском направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал артиллерист 10-го гвардейского танкового полка группировки «Южная» с позывным Артист.

Российские бойцы, по его словам, непосредственно наблюдали факты военных преступлений ВСУ на месте.

«При отступлении ВСУ убивали мирных, мы видели убитых мирных жителей, в том числе пожилую женщину», — рассказал военный.

В одном случае, добавил военнослужащий, тела погибших были обнаружены в подвале. В укрытие, где находились мирные жители, боевики бросили гранату.

Следственный комитет России возбудил 9 728 уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих. Расследование 1 021 дела завершено. Суд вынес 860 обвинительных приговоров в отношении более 1,1 тысячи военнослужащих. Из них 79 лиц осудили к пожизненному лишению свободы за особо тяжкие преступления.