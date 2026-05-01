СК завершил расследование дел наёмников, вторгшихся в Курскую область

Следственный комитет завершил расследование в отношении двух иностранных наёмников, участвовавших в боевых действиях и незаконно проникших на территорию Курской области в августе 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Завершено расследование в отношении гражданина Грузии Г. Хоравы и подданного Великобритании Л. О’Коннора, принимавших участие в качестве наёмников в боевых действиях, и вторгшихся в августе 2024 года в Курскую область. Хорава и О’Коннор объявлены в международный розыск и заочно арестованы», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что двое украинских военнослужащих вскоре предстанут перед российским судом. Их обвиняют в том, что в 2022 году они открыли огонь по мирному жителю Мариуполя, выпустив в него не менее 60 пуль. Подозреваемые — солдаты 36-й бригады морской пехоты ВСУ. Расследование в отношении командира Михаила Мусько продолжается.