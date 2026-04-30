СК: В России возбудили более 9,7 тысячи уголовных дел о преступлениях ВСУ

Следственный комитет России возбудил 9 728 уголовных дел о преступлениях украинских военнослужащих. Расследование 1 021 дела завершено. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по итогам оперативного совещания в Мариуполе, которое провёл председатель СК Александр Бастрыкин.

Суд вынес 860 обвинительных приговоров в отношении более 1,1 тысячи военнослужащих. Из них 79 лиц осудили к пожизненному лишению свободы за особо тяжкие преступления.

«В отношении 1 086 наемников вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, дела 263 наёмников направлены в суд, почти по всем уже состоялись приговоры», — добавили в ведомстве.

Совещание в Мариуполе посвятили расследованию преступлений украинских вооружённых формирований против мирного населения и российских военнослужащих. Работа по уголовным делам продолжается.

Ранее Следственный комитет заявил о причастности полковника ВСУ Александра Лавриненко к обстрелам энергетической инфраструктуры Белгородской области в 2022 году. По данным ведомства, командир артиллерийской бригады руководил ударами с применением высокоточных снарядов. В отношении Лавриненко вынесли постановление о привлечении в качестве обвиняемого по делу о шести террористических актах. Его объявили в международный розыск.