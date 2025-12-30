Российские военные уничтожили в Купянске бойцов украинского корпуса «Хартия», которые ранее заявляли об «освобождении» города. Информацию о ситуации на данном направлении опубликовал SHOT со ссылкой на военнослужащих.

Всего за выходные, по данным источника, ВСУ предприняли шесть контратак, воспользовавшись туманом. Для штурма позиций ВС РФ применялась техника НАТО, включая итальянские бронеавтомобили Centauro B1, американские M113 и танки Т-64БВ. Удары по наступающим наносила российская авиация и беспилотники.

Как сообщают военнослужащие, потери ВСУ за трое суток превысили 80 человек. Среди уничтоженных — бойцы корпуса «Хартия» и наёмники так называемого Бразильского легиона. Также отмечается, что многие бойцы батальона «Шквал», состоящего из бывших заключённых, отказываются участвовать в боях.