ВСУ отправили бойцов в Купянск «для фотосессии» — в итоге их взяли в плен

Российские военные взяли в плен украинских боевиков, которых командование ВСУ направило в Купянск для постановочной видеосъёмки. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, один из пленных — Сергей Гусар — рассказал, что его вместе с группой отправили в Купянск, чтобы снять видео и фотографии для создания видимости присутствия украинских подразделений в городе.

По словам военнопленного, путь до точки занял более трёх суток. По дороге группа видела уничтоженную технику и тела погибших. После прибытия в Купянск украинские военные выполнили приказ и записали видеоматериал, после чего попытались незаметно покинуть район.

«Не осталось сил больше держаться. Поэтому мы решили сдаться», — рассказал Гусар.

Он добавил, что российские военнослужащие заранее контролировали местность. Один из украинских боевиков открыл огонь и был ликвидирован, после чего оставшиеся члены группы сложили оружие и сдались в плен.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Купянска — ключевого узла обороны ВСУ на востоке Харьковской области. По оценке военных, это открывает возможности для дальнейшего продвижения российских войск на запад.