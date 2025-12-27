Город Купянск в Харьковской области находится под полным контролем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». Данную информацию официально подтвердили в Министерстве обороны РФ.

Военные РФ сообщили, что Купянск находится под их контролем. Видео © Telegram /Минобороны России

Командир роты 1427 мотострелкового полка доложил, что его подразделение удерживает позиции на улице 1-го Мая. Командир штурмовой группы 1486 полка, подтвердил установление контроля над территорией Купянского молочно-консервного комбината. Третий военнослужащий заявил о выполнении задач непосредственно в центральной части населённого пункта. Командир роты 1843 мотострелкового полка сообщил, что его рота проводит зачистку подвальных помещений от остатков разрозненных групп противника.

Ранее сообщалось, что российская армия за сутки отразила три попытки наступления Вооружённых сил Украины на Купянск в Харьковской области. Все атаки были предприняты с целью прорыва в город Купянск силами 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии. Наступательные действия противника велись в районах населённых пунктов Благодатовка, Паламаревка и Осиново. Российские войска полностью отбили эти попытки, не допустив продвижения украинских формирований.