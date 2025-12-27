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Опубликовано 27 декабря 2025, 11:01

Купянск в Харьковской области находится под полным контролем российский сил — видео

Военные РФ сообщили, что Купянск находится под их контролем. Обложка © Telegram /Минобороны России

Военные РФ сообщили, что Купянск находится под их контролем. Обложка © Telegram /Минобороны России

Город Купянск в Харьковской области находится под полным контролем подразделений 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». Данную информацию официально подтвердили в Министерстве обороны РФ.

Военные РФ сообщили, что Купянск находится под их контролем. Видео © Telegram /Минобороны России

Командир роты 1427 мотострелкового полка доложил, что его подразделение удерживает позиции на улице 1-го Мая. Командир штурмовой группы 1486 полка, подтвердил установление контроля над территорией Купянского молочно-консервного комбината. Третий военнослужащий заявил о выполнении задач непосредственно в центральной части населённого пункта. Командир роты 1843 мотострелкового полка сообщил, что его рота проводит зачистку подвальных помещений от остатков разрозненных групп противника.

Остатки колумбийцев и «жабьи прыжки»: Раскрыта тактика ВСУ в боях под Купянском
Остатки колумбийцев и «жабьи прыжки»: Раскрыта тактика ВСУ в боях под Купянском

Ранее сообщалось, что российская армия за сутки отразила три попытки наступления Вооружённых сил Украины на Купянск в Харьковской области. Все атаки были предприняты с целью прорыва в город Купянск силами 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады Национальной гвардии. Наступательные действия противника велись в районах населённых пунктов Благодатовка, Паламаревка и Осиново. Российские войска полностью отбили эти попытки, не допустив продвижения украинских формирований.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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