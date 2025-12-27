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Опубликовано 27 декабря 2025, 09:29

Армия России за сутки отразила три попытки ВСУ прорваться в Купянск

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

За сутки Армия России отразила три атаки Вооружённых сил Украины на Купянск в Харьковской области. Также уничтожило до 60 военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противник потерял до 60 боевиков. Уничтожены два бронеавтомобиля иностранного производства и два пикапа», — говорится в сообщении.

Атаки ВСУ были предприняты с целью прорыва в город Купянск. Российские подразделения 6-й армии успешно отбили все наступления формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Благодатовка, Паламаревка и Осиново.

Российский дрон сжёг пункт управления БПЛА ВСУ под Купянском, момент попал на видео
Российский дрон сжёг пункт управления БПЛА ВСУ под Купянском, момент попал на видео

Ранее сообщалось, что ВСУ стягивают под Купянск Харьковской области все доступные силы. После неудачного наступления в Курской области сюда перебросили уцелевших колумбийских наёмников. Основу группировки, увеличенной до шести тысяч человек, составляют мобилизованные, бывшие заключённые и бойцы спецподразделений, снятые с других направлений.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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