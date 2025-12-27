За сутки Армия России отразила три атаки Вооружённых сил Украины на Купянск в Харьковской области. Также уничтожило до 60 военнослужащих, два бронеавтомобиля и два пикапа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противник потерял до 60 боевиков. Уничтожены два бронеавтомобиля иностранного производства и два пикапа», — говорится в сообщении.

Атаки ВСУ были предприняты с целью прорыва в город Купянск. Российские подразделения 6-й армии успешно отбили все наступления формирований 92-й штурмовой бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Благодатовка, Паламаревка и Осиново.

Ранее сообщалось, что ВСУ стягивают под Купянск Харьковской области все доступные силы. После неудачного наступления в Курской области сюда перебросили уцелевших колумбийских наёмников. Основу группировки, увеличенной до шести тысяч человек, составляют мобилизованные, бывшие заключённые и бойцы спецподразделений, снятые с других направлений.