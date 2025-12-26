ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 декабря 2025, 07:48

Российский дрон сжёг пункт управления БПЛА ВСУ под Купянском, момент попал на видео

Момент взрыва в доме под Купянском, в котором засели украинские дроноводы. Обложка © SHOT

Момент взрыва в доме под Купянском, в котором засели украинские дроноводы. Обложка © SHOT

ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на Купянском направлении. На видео SHOT — прилёт российского дрона по объекту в селе Глушковка, внутри которого засели два украинских дроновода.

Момент взрыва в доме под Купянском, в котором засели украинские дроноводы. Видео © SHOT

Вражеские беспилотники вели разведку позиций ВС РФ и пытались наносить удары. Точным ударом цель была поражена.

Российские военные прорвали оборону ВСУ к западу от Орехова
Российские военные прорвали оборону ВСУ к западу от Орехова

Ранее российские войска заняли командный пункт ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Судя по громкому видео, украинские военные буквально убежали с позиций, бросив штаб со всей техникой, служебными картами и даже личными вещами. В Киеве заявили, что проведут расследовании.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Только на LIFE
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar