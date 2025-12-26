Российский дрон сжёг пункт управления БПЛА ВСУ под Купянском, момент попал на видео

ВС России уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на Купянском направлении. На видео SHOT — прилёт российского дрона по объекту в селе Глушковка, внутри которого засели два украинских дроновода.

Момент взрыва в доме под Купянском, в котором засели украинские дроноводы. Видео © SHOT

Вражеские беспилотники вели разведку позиций ВС РФ и пытались наносить удары. Точным ударом цель была поражена.

Ранее российские войска заняли командный пункт ВСУ в Гуляйполе Запорожской области. Судя по громкому видео, украинские военные буквально убежали с позиций, бросив штаб со всей техникой, служебными картами и даже личными вещами. В Киеве заявили, что проведут расследовании.