ВСУ бросают в бой под Купянск Харьковской области всех, кого могут собрать. После неудачи в Курской области сюда перекинули уцелевших колумбийских наемников. Основу группировки, которую увеличили до 6 тысяч человек, составляют мобилизованные, бывшие заключенные и бойцы спецподразделений, снятые с других направлений.

ВСУ усиливают атаки на Купянск, используя тактику «жабьих прыжков». Видео © Telegram/ Mash

Mash сообщает о тактике серийных атак малыми группами. Противник задействует до 30 мобильных групп по 10 человек, чтобы снизить потери от нашего артиллерийского огня, дронов и авиабомб. Эту схему «жабьих прыжков» ВСУ уже опробовали в июне при попытке вторжения в Курскую область.

Ситуация остаётся под контролем, но бои — тяжелейшие. Последние дни активность сдерживала плохая погода, мешавшая воздушной разведке. Сейчас основной нажим враг перенёс в сторону центра Купянска. Наши бойцы называют это контрнаступление самым масштабным за весь 2025 год.

Цель ВСУ, по данным источников, — любой ценой попытаться отбить Купянск до Нового года. Российская армия держит оборону, отражая атаки.

Ранее сообщалось, что ВСУ перекинули террористический легион под Купянск для съёмки фейков. Отряд вошёл в состав 2-го корпуса Нацгвардии Украины «Хартия», который был создан в апреле текущего года.

Напомним, 20 ноября стало известно о завершении операции по освобождению Купянска. Соответствующий доклад был представлен президенту РФ Владимиру Путину начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. Позже глава государства посетил командный пункт группировки «Запад» для проведения рабочего совещания с руководящим составом.