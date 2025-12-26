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Опубликовано 26 декабря 2025, 11:18

Остатки колумбийцев и «жабьи прыжки»: Раскрыта тактика ВСУ в боях под Купянском

ВСУ направили в Купянск наёмников из Колумбии и идут «жабьими прыжками»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

ВСУ бросают в бой под Купянск Харьковской области всех, кого могут собрать. После неудачи в Курской области сюда перекинули уцелевших колумбийских наемников. Основу группировки, которую увеличили до 6 тысяч человек, составляют мобилизованные, бывшие заключенные и бойцы спецподразделений, снятые с других направлений.

ВСУ усиливают атаки на Купянск, используя тактику «жабьих прыжков». Видео © Telegram/ Mash

Mash сообщает о тактике серийных атак малыми группами. Противник задействует до 30 мобильных групп по 10 человек, чтобы снизить потери от нашего артиллерийского огня, дронов и авиабомб. Эту схему «жабьих прыжков» ВСУ уже опробовали в июне при попытке вторжения в Курскую область.

Ситуация остаётся под контролем, но бои — тяжелейшие. Последние дни активность сдерживала плохая погода, мешавшая воздушной разведке. Сейчас основной нажим враг перенёс в сторону центра Купянска. Наши бойцы называют это контрнаступление самым масштабным за весь 2025 год.

Цель ВСУ, по данным источников, — любой ценой попытаться отбить Купянск до Нового года. Российская армия держит оборону, отражая атаки.

Российский дрон сжёг пункт управления БПЛА ВСУ под Купянском, момент попал на видео
Российский дрон сжёг пункт управления БПЛА ВСУ под Купянском, момент попал на видео

Ранее сообщалось, что ВСУ перекинули террористический легион под Купянск для съёмки фейков. Отряд вошёл в состав 2-го корпуса Нацгвардии Украины «Хартия», который был создан в апреле текущего года.

Напомним, 20 ноября стало известно о завершении операции по освобождению Купянска. Соответствующий доклад был представлен президенту РФ Владимиру Путину начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. Позже глава государства посетил командный пункт группировки «Запад» для проведения рабочего совещания с руководящим составом.

Оперативные материалы о ходе спецоперациив разделе «СВО» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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