Отряд «Легион «Свобода России»* прибыл на Купянское направление для участия в наступлении на позиции ВС РФ. Его включили в состав одного из подразделений ВСУ, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, этот отряд вошёл в состав 2-го корпуса Нацгвардии Украины «Хартия», который был создан в апреле текущего года.

Задачи отряда носят не столько боевой, сколько информационно-психологический характер: съёмка материалов для СМИ. Действовать они будут совместно с группами фейкоделов из ЦИПсО.

За минувшие сутки ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Купянском направлении.

Ранее стало известно о завершении операции по освобождению Купянска (Харьковская область). Соответствующий доклад был представлен президенту РФ Владимиру Путину начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым. 20 ноября глава государства посетил командный пункт группировки «Запад» для проведения рабочего совещания с руководящим составом.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.