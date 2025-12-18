Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала видео с Владимиром Зеленским, якобы снятое у Купянска Харьковской области. Она заявила, что этот город был и остается под контролем ВС РФ, а в Киеве не хотят признавать ухудшающуюся ситуацию на фронте.

По словам Захаровой, ради «эффектного видеоряда» главарь киевского режима бросил в бой резервы, что привело к огромным потерям. «Для чего всё? Только ради преступного тщеславия главаря киевской хунты», — сказала дипломат.

Она провела параллель с ситуацией вокруг Красноармейска (Покровска), отметив схожий сценарий.

Из этого представитель МИД сделала однозначный вывод. Она заявила, что когда Зеленский фотографируется на фоне стел при въезде в населённые пункты, это означает их скорый переход под контроль российской армии. «И в первую очередь это должны знать ВСУ», — подытожила Захарова.

Ранее в сети появилось видео, на котором Владимир Зеленский обращается к украинским военным. Ролик был опубликован на его страницах в социальных сетях. На кадрах экс-комик, находясь на одной из улиц, призывает Вооружённые силы Украины к активным действиям на фронте, утверждая, что это необходимо для поддержки дипломатических усилий.

Отмечается, что съёмка велась в районе города Купянска, который, согласно актуальным данным, находится под контролем Вооружённых сил Российской Федерации. Данное обстоятельство вызвало вопросы у ряда наблюдателей, усомнившихся в соответствии времени и места съемки действительности.

Напомним, в российские войска завершили освобождение города Купянска в Харьковской области, о чём начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину. 20 ноября российский лидер посетил командный пункт группировки «Запад», где провёл рабочее совещание с высшим военным руководством.