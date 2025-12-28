«Победа будет за нами»: Бойцы группировки «Запад» рассказали о боях на северо-западе Купянска

Группировка войск «Запад» ведёт активные наступательные действия в северо-западной части города Купянска в Харьковской области. О ходе операции проинформировал непосредственный участник боёв — командир роты штурмового отряда 122-го мотострелкового полка, передаёт Минобороны РФ.

В группировке «Запад» сообщили о штурмовых действиях на северо-западе Купянска. Видео © Telegram /Минобороны России

«Нахожусь в городе Купянске, на северо-западе. Проводим штурмовые действия, уничтожаем противника. Победа будет за нами, Купянск — наш», — заявил боец.

Представители Министерства обороны дополнили картину боевой работы, отметив высокую эффективность подразделений беспилотной авиации. Операторы FPV-дронов на подступах к Купянску обнаружили и уничтожили мобильную группу техники, направлявшуюся в сторону линии соприкосновения. Целями стали автомобиль, боевая бронемашина и роботизированная платформа, принадлежащие противнику.

Ранее сообщалось, что Западная группировка войск успешно отразила две попытки прорыва украинских сил в направлении Купянска за прошедшие сутки. Атаки противника были предприняты в районах населённых пунктов Подолы и Нечволодовка на Харьковском направлении.