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Опубликовано 28 декабря 2025, 15:59

«Победа будет за нами»: Бойцы группировки «Запад» рассказали о боях на северо-западе Купянска

Бойцы группировки «Запад» рассказали о боях на северо-западе Купянска

Группировка войск «Запад» ведёт активные наступательные действия в северо-западной части города Купянска в Харьковской области. О ходе операции проинформировал непосредственный участник боёв — командир роты штурмового отряда 122-го мотострелкового полка, передаёт Минобороны РФ.

В группировке «Запад» сообщили о штурмовых действиях на северо-западе Купянска. Видео © Telegram /Минобороны России

«Нахожусь в городе Купянске, на северо-западе. Проводим штурмовые действия, уничтожаем противника. Победа будет за нами, Купянск — наш», — заявил боец.

Представители Министерства обороны дополнили картину боевой работы, отметив высокую эффективность подразделений беспилотной авиации. Операторы FPV-дронов на подступах к Купянску обнаружили и уничтожили мобильную группу техники, направлявшуюся в сторону линии соприкосновения. Целями стали автомобиль, боевая бронемашина и роботизированная платформа, принадлежащие противнику.

Марочко сообщил, что Киев теряет элитные подразделения у Купянска
Марочко сообщил, что Киев теряет элитные подразделения у Купянска

Ранее сообщалось, что Западная группировка войск успешно отразила две попытки прорыва украинских сил в направлении Купянска за прошедшие сутки. Атаки противника были предприняты в районах населённых пунктов Подолы и Нечволодовка на Харьковском направлении.

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Обложка © Telegram /Минобороны России

Юлия Сафиулина
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