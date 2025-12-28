За минувшие сутки военнослужащие Западной группировки войск пресекли две попытки украинских подразделений прорваться к Купянску в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

Атаки были предприняты в окрестностях сёл Подолы и Нечволодовка. По данным оборонного ведомства, в ходе столкновений было уничтожено до полутора десятков украинских бойцов и один танк.

Ранее сообщалось, что российские войска очищают побережье реки Оскол в районе Купянска от подразделений ВСУ. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что войска группировки «Запад» ликвидируют противника, блокированного на левом берегу реки восточнее города. Эти меры направлены на закрепление позиций и сокращение угрозы со стороны противника.