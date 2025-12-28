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Опубликовано 28 декабря 2025, 03:48

Марочко сообщил, что Киев теряет элитные подразделения у Купянска

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебрасывает к Купянску Харьковской области резервы, включая элитные подразделения нацгвардии и ГУР, противник несёт значительные потери. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

Марочко отметил, что несмотря на давление противника, российские силы отражают все атаки на купянском направлении. По его словам, украинское командование продолжает переброску резервов, пытаясь стабилизировать ситуацию, однако результативность этих действий остаётся низкой.

«По поступающей информации, Киев бросает в Купянск все возможные резервы, в том числе элитные подразделения национальной гвардии и ГУР Украины. И это как раз говорит об отчаянных попытках военно-политического руководства Украины вернуть контроль над городом, не считаясь с потерями даже в элитных подразделениях», — сказал эксперт.

Новости СВО. ВС РФ освободили Гуляйполе и удерживают Купянск, ВСУ сдались в Димитрове, Зеленский везёт Трампу новый мирный план, 28 декабря
Новости СВО. ВС РФ освободили Гуляйполе и удерживают Купянск, ВСУ сдались в Димитрове, Зеленский везёт Трампу новый мирный план, 28 декабря

Ранее сообщалось, что российские войска очищают побережье реки Оскол в районе Купянска от подразделений ВСУ. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил, что войска группировки «Запад» ликвидируют противника, блокированного на левом берегу реки восточнее города. Эти меры направлены на закрепление позиций и сокращение угрозы со стороны противника. Российские силы продолжают поддерживать контроль над ключевыми районами на линии фронта и обеспечивать защиту населённых пунктов.

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Антон Голыбин
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