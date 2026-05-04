Российские штурмовые отряды группировки «Центр» успешно продвинулись на Красноармейском направлении, применив тактический приём, известный как «вагнеровский телепорт». Об этом сообщил командир подразделения Андрей Петунов, чьи слова приводит Министерство обороны России.

Суть манёвра заключается в направленном подрыве бетонных стен, что позволяет внезапно проникать на закрытые промышленные площадки. Ранее этот метод описал в своей книге блогер с позывным Пересидок, служивший в частной военной компании в 2023 году.

По словам Петунова, во время штурма очередного населенного пункта возникли сложности из-за плотной обороны противника. ВСУ держали под контролем ключевые дорожные развязки, затрудняя подход к позициям.

«Противник имел хорошую оборону в городе и контролировал все участки дорог», — поделился офицер. Чтобы сломить сопротивление, бойцы решили не штурмовать укрепления «в лоб», а использовать инженерный пролом.

После точечного подрыва бетонного забора штурмовики оперативно проникли на территорию завода. Это позволило им не только занять объект, но и создать надежный плацдарм для дальнейшего наступления.

Благодаря неожиданному проникновению за периметр, подразделения смогли закрепиться на объекте и минимизировать потери. В настоящий момент военные продолжают удерживать отвоеванные рубежи.

Ранее в Сумской области был ликвидирован расчёт беспилотников, входивший в состав 106-й бригады территориальной обороны. Группа действовала в районе села Кружок Путивльского района. Её отличительной чертой называли возраст участников.