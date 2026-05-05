Почти 30 домов повреждены в Чебоксарах после атаки ВСУ

В результате атаки ВСУ на Чебоксары пострадали 28 многоквартирных домов, в которых проживает 8,5 тысяч человек. Глава Чувашии Олег Николаев уточнил, что два дома получили критические повреждения несущих конструкций, что делает их опасными для пребывания.

Жители этих домов уже размещены в общежитиях, а для всех, кто остался без крова, развернуты три пункта временного размещения с полным обеспечением (питание, тепло, медикаменты, медицинская и психологическая помощь).

По последним данным, в результате атаки ВСУ погибли два человека, ещё 34 пострадали.

Украинские дроны атаковали Чебоксары и округ в ночь на 5 мая. В регионе сначала действовало предупреждение о ракетной опасности, затем была объявлена угроза атаки БПЛА. Сейчас в Чувашии введён режим ЧС регионального характера. Кроме того, около 700 граждан разместили в ПВР после атаки БПЛА.