5 мая, 14:21

До 34 выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

По последним данным, число жертв атаки украинских беспилотников на Чебоксары возросло до 34 человек. Эту информацию озвучил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. Ранее сообщалось о двух погибших и 32 раненых.

«По оперативной информации, 34 человека, включая одного ребёнка, получили травмы различной степени тяжести», — написал Степанов в соцсетях.

Украинские дроны атаковали Чебоксары и округ в ночь на 5 мая. В регионе сначала действовало предупреждение о ракетной опасности, затем была объявлена угроза атаки БПЛА. Сейчас в Чувашии введён режим ЧС регионального характера. Кроме того, около 700 граждан разместили в ПВР после атаки БПЛА.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Чувашская Республика
