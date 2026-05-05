До 34 выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Чебоксары

По последним данным, число жертв атаки украинских беспилотников на Чебоксары возросло до 34 человек. Эту информацию озвучил вице-премьер Чувашии Владимир Степанов. Ранее сообщалось о двух погибших и 32 раненых .

Украинские дроны атаковали Чебоксары и округ в ночь на 5 мая. В регионе сначала действовало предупреждение о ракетной опасности, затем была объявлена угроза атаки БПЛА. Сейчас в Чувашии введён режим ЧС регионального характера. Кроме того, около 700 граждан разместили в ПВР после атаки БПЛА.