В результате атаки ВСУ на Чувашию погибли два человека, ещё 32 получили ранения

В результате массированной атаки ВСУ на Чувашию погибли два человека, ещё 32 получили ранения. Среди пострадавших числится ребёнок. Об этом сообщил губернатор республики Олег Николаев.

По его словам, основной целью атаки стала гражданская инфраструктура. Повреждения получили 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тысяч человек. В двух зданиях зафиксированы нарушения несущих конструкций, что делает их пребывание опасным. Для эвакуированных жителей этих домов организовано размещение в общежитиях, а также развёрнуты три пункта временного проживания для всех, кто нуждается в крове.

Также в Чувашии был введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

«Это позволит нам оперативно мобилизовать все ресурсы республики для максимально быстрой помощи людям», — подчеркнул губернатор.

Украинские дроны атаковали Чебоксары и округ в ночь на 5 мая. В регионе сначала действовало предупреждение о ракетной опасности, затем была объявлена угроза атаки БПЛА. Аэропорт временно приостанавливал работу. Ранее сообщалось, что минимум 12 человек были ранены после налёта дронов типа «Лютый». Кроме того, около 700 граждан разместили в ПВР после атаки БПЛА.