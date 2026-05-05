FPV-дрон ударил по трактористу в поле в Белгородской области, он погиб
В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Трагедия произошла в районе села Лаптевка Ракитянского округа. Под удар попал трактор, который работал в поле. По словам главы региона, тракторист получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
«Вновь у нас невосполнимая потеря…» — написал Гладков и выразил соболезнования родным и близким погибшего.
Ранее в Белгородской области также сообщалось о серии атак беспилотников. Под удары попадали складское помещение, парковка предприятия, многоквартирный дом и административное здание.
Кроме того, ВСУ нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по посёлку Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области. Ранения получили пять мирных жителей. Среди пострадавших есть ребёнок. В результате обстрела в посёлке начались возгорания. Также повреждены многоквартирный дом и частные жилые дома.
