5 мая, 15:42

FPV-дрон ударил по трактористу в поле в Белгородской области, он погиб

Обложка © chatgpt

В Белгородской области в результате атаки FPV-дрона погиб мирный житель. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Трагедия произошла в районе села Лаптевка Ракитянского округа. Под удар попал трактор, который работал в поле. По словам главы региона, тракторист получил ранения, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

«Вновь у нас невосполнимая потеря…» — написал Гладков и выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Ранее в Белгородской области также сообщалось о серии атак беспилотников. Под удары попадали складское помещение, парковка предприятия, многоквартирный дом и административное здание.

Расчёты ПВО за пять часов сбили 88 вражеских дронов над 14 регионами РФ

Кроме того, ВСУ нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по посёлку Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области. Ранения получили пять мирных жителей. Среди пострадавших есть ребёнок. В результате обстрела в посёлке начались возгорания. Также повреждены многоквартирный дом и частные жилые дома.

