Пять человек ранены при ударе ВСУ по Брянской области, среди них есть ребёнок

ВСУ нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по посёлку Белая Берёзка Трубчевского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его данным, ранения получили пять мирных жителей. Среди пострадавших есть ребёнок. Пострадавших оперативно доставили в больницу. Врачи оказывают им необходимую помощь. В результате обстрела в посёлке зафиксированы возгорания. Также повреждены многоквартирный дом и частные жилые дома.

Также ВСУ продолжают наносить удары по территории Белгородской области. В посёлке Комсомольский дрон атаковал складское помещение. В Шебекино под удар попал многоквартирный дом. В результате оказалась частично разрушена квартира на третьем этаже. Также повреждены фасад дома и остекление квартир. После детонации в одной из квартир загорелись обломки конструкций.