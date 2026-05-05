Расчёты ПВО за пять часов сбили 88 вражеских дронов над 14 регионами РФ

За несколько часов средства противовоздушной обороны РФ уничтожили десятки беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Атаки были отражены в течение пяти часов — с 09:00 до 14:00 по московскому времени. Беспилотники были сбиты над территориями сразу нескольких регионов, включая Белгородскую, Брянскую, Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Ростовскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области, а также Московский регион, Крым и Чувашскую Республику.

Ранее в Энергодаре была зафиксирована атака беспилотников на здание городской администрации. Удар был нанесён FPV-дронами на оптоволокне. В направлении здания было направлено не менее 15 беспилотников. Значительную часть из них удалось перехватить и уничтожить ещё на подлёте.