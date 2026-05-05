5 мая, 14:22

Балицкий: ВСУ нанесли по Энергодару не менее семи ударов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pavel Chagochkin

ВСУ нанесли не менее семи ударов беспилотниками по Энергодару — городу-спутнику Запорожской АЭС. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Зафиксировано не менее семи атак БПЛА противника на город Энергодар. Часть беспилотников были сбиты на подлете к городу. Повреждены гражданская инфраструктура и автомобили», — написал Балицкий в телеграм-канале.

Мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что в результате сегодняшних ударов украинских беспилотников лёгкие ранения получила местная жительница 1945 года рождения. По предварительным данным, в городе повреждены объекты гражданской инфраструктуры и автомобили.

Ранее также сообщалось об атаке не менее 15 FPV-дронов ВСУ на здание администрации Энергодара. Тогда людей успели эвакуировать, погибших и пострадавших не было, но были повреждены несколько машин.

Николь Вербер
