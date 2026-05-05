Украинский беспилотник попал в многоквартирный жилой дом в Энергодаре

В Энергодаре беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) поразил многоквартирный жилой дом. Как сообщил мэр города Максим Пухов, по предварительным данным, пострадавших нет.

«Тяжёлый день. Город подвергается множественным атакам ВСУ, сохраняется высокая угроза новых ударов. Зафиксировано попадание БПЛА в жилой дом. По предварительной информации, пострадавших нет», — пишет Пухов в своём Telegram-канале.

Ранее Энергодар подвергся массовой атаке украинских дронов. Максим Пухов сообщал, что здание администрации города подверглось атаке FPV-дронов ВСУ на оптоволокне. По его словам, по зданию было направлено не менее 15 беспилотников. Большую часть удалось сбить на подлёте. Согласно губернатору Запорожской области Евгению Балицкому, ВСУ нанесли не менее семи ударов беспилотниками по Энергодару.